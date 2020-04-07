Lada 4x4 получила новую модификацию

Фирма «ВИС-Авто», дочернее предприятие АвтоВАЗа, начала выпуск специальной версии внедорожника Lada 4x4 с бортовой платформой и шинами низкого давления.

За основу взят пикап ВИС-23461. Новинка оборудована бортовой платформой, широкими крыльями, боковыми подножками, а также большими колесами с шинами низкого давления, пишет «Лада.Онлайн».

Салон нового снегоболотохода будет идентичен с обновленной Lada 4x4. Под капотом установлен 1,7-литровый 83-сильный двигатель, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Новая версия Lada 4x4 может передвигаться по шоссейным дорогам и легкому бездорожью, но не умеет плавать. Стоимость автомобиля пока не сообщается.