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Lada 4x4 получила новую модификацию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Лада.Онлайн»

Фирма «ВИС-Авто», дочернее предприятие АвтоВАЗа, начала выпуск специальной версии внедорожника Lada 4x4 с бортовой платформой и шинами низкого давления.

За основу взят пикап ВИС-23461. Новинка оборудована бортовой платформой, широкими крыльями, боковыми подножками, а также большими колесами с шинами низкого давления, пишет «Лада.Онлайн».

Салон нового снегоболотохода будет идентичен с обновленной Lada  4x4. Под капотом установлен 1,7-литровый 83-сильный двигатель, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Новая версия Lada 4x4 может передвигаться по шоссейным дорогам и легкому бездорожью, но не умеет плавать. Стоимость автомобиля пока не сообщается.

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Топ комментариев

Alexander222

«Тучные времена...!?" для кого? "...резервов правительства хватит, чтобы отреагировать на изменения...

Uynachalnica

Это те, которые на взлетной полосе "случайно нашлись"! Остальные уже перепрятаны.

Gunja

А теперь надо сделать волшебный указ - обязать всех граждан страны сдать тест добровольно!

xumepa312

Печально видеть такие новости в наше время!

Natusy-1976-08-29

Может у Силуанова и закончились "тучные времена",а у нас что-то мы не заметили когда они начались!