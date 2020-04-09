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Что надо знать при заказе остекления балкона

Источник:
Sibnet.ru
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Балкон или лоджию легко превратить в зону для хранения, отдыха рабочий кабинет или мастерскую. Но, несмотря на закрытые окна, может начать скапливаться пыль или теплый пол будет еле-еле прогревать до плюсовой температуры. Почему? Причина в недостаточно грамотном подборе материалов и проектировании конструкции остекления.

Что нужно учесть при заказе остекления, чтобы реализованный проект не стал разочарованием?  Об этом рассказал генеральный директор компании «Пластика для Окон» Руслан Ахриев.

Теплое и холодное

Самое первое, что нужно знать — остекление балконов и лоджий делят на холодное и теплое. В первом случае цель — это лишь защита пространства от осадков и пыли, во втором — утепление помещения.

Пластиковый профиль теплее и герметичнее. Но не всякий. На стабильность окна и его теплосберегающие свойства влияет количество камер: чем их больше, тем лучше. Для сибирских условий лучше всего подходит пятикамерный профиль.

Толщина пластикового профиля должна быть не менее 70 миллиметров.

Современный профиль из пластика может быть любого цвета — для этого есть специальные краски с хорошей адгезией к ПВХ. Также можно имитировать дерево, используя технологию ламинации.

При холодном остеклении используют алюминиевый профиль с раздвижными створками. Преимущества — экономия места, стоимость системы (алюминий дешевле пластика) и легкость конструкции, перечисляет Ахриев.

Недостаток — алюминий легко проводит тепло, а значит, такой балкон или лоджию будет сложно качественно утеплить.

Пластик тяжелее алюминия, поэтому его опасно использовать в старых домах — сталинках или хрущевках. В этом случае единственный возможный вариант — легкая алюминиевая конструкция.

Стеклопакет и напыление

Стеклопакет — это два или три стекла, герметично соединенных друг с другом. Между стеклами образуется воздушная камера. Для улучшения теплоизоляционных характеристик могут использовать не осушенный воздух, а инертный газ, например аргон.

В энергосберегающих или многофункциональных стеклопакетах на внешнее стекло наносится тонкий слой оксида. Такое окно отражает тепло в сторону его источника: летом наружу, и в помещении сохраняется приятная прохлада, зимой — внутрь помещения.

Стеклопакеты с напылением позволяют на 10% сократить суммарные потери тепла из помещений, а также не допускают полного промерзания. Их минусы — достаточно высокая стоимость и ухудшение свойств при повреждении покрытия.

Зачем нужны расширители

Расширитель — это деталь, которая нужна для искусственного создания отступа от стен и потолков при остеклении. Если их не использовать, то обшивка будет перекрывать часть стекла.

«После монтажа лоджии без расширителя заказчик может столкнуться с тем, что часть обшивки вылезет за стеклопакет. Это, как минимум, неэстетично, как максимум — непрактично. В случае необходимости замены стеклопакета придется разбирать обшивку», — объясняет Ахриев.

Откидные или поворотные створки

При проектировании остекления на балконе или лоджии нужно предусмотреть правильную конфигурацию створок. Специалист рекомендует чередовать открывающиеся и глухие створки, иначе часть стекол будет невозможно самостоятельно помыть.

По способу открывания створки могут быть поворотными (открывается только в горизонтальном направлении), откидными (открывается только сверху) и поворотно-откидными.

«Если у вас на балконе натянуты бельевые веревки, то этот момент тоже стоит учитывать. Слишком большая створка будет бить и по ней и не сможет нормально открыться», — предупреждает специалист.

Что зависит от фурнитуры

Чтобы окна работали без перебоев, фурнитура должна быть надежной и качественной. Тогда можно избежать таких проблем, как провисание створок или их заклинивание.

Именно фурнитура — это то, на чем категорически нельзя экономить при расчете остекления. Так, в частности, степень защиты от пыли, влаги, промерзания и шума зависит от плотности плотность прилегания створок. А за нее отвечает количество запорных точек, или точек прижима. Это места, в которых после закрытия окна возникает механическое усилие, вдавливающее створку в раму. 

Чем больше запорных точек, тем меньше вероятность продувания и тем теплее и тише будет на балконе.

Чем отличаются сетки

При остеклении балкона можно сразу предусмотреть установку москитной сетки. Помимо обычной, есть варианты «антикошка» и «антипыль».

«Антикошка» — более толстая сетка, ее нити сделаны из стекловолокна и не рвутся, кроме того, у нее усилена конструкция и используются металлические крепления. Такое полотно выдержит даже мейнкунов, самых крупных представителей кошачьих пород. «Антикошка» бывает серого, белого и черного цветов.

Преимущество «антипыли» — очень маленькие соты, которые не пропускают даже пыльцу, что важно весной для аллергиков. Однако нужно учитывать, что такая сетка дает более сильное затенение и через нее проходит меньше воздуха.

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