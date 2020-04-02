«Заражение»: как фильм 2011 года предсказал пандемию коронавируса

Фильм-катастрофа «Заражение» вышел осенью далекого 2011 года, однако настоящий успех пришел к нему сейчас. Рейтинг картины взлетел на всех популярных площадках, а зрители в один голос твердят, что кино пророческое. И не зря — сюжет «Заражения» довольно точно предсказал нынешнюю пандемию коронавируса. Как создателям удалось угадать будущее?

13 октября 2011 года

США, ОАЭ, кинокомпания Warner Bros

фильм-катастрофа

Стивен Содерберг

Джуд Лоу, Мэтт Деймон, Кейт Уинслет, Гвинет Пэлтроу, Марион Котийяр, Лоренс Фишберн, Брайан Крэнстон

106 минут

60 миллионов долларов

12+

Войти в реку дважды

Премьера в России:Страна, производство:Жанр:Режиссер:Актеры:Продолжительность:Бюджет:Возраст:

«Заражение» в декабре 2019 года занимало унылую 270-ю строчку в рейтинге каталога Warner Bros, однако в разгар пандемии COVID-19 совершило невероятный прорыв и поднялось на второе место, уступив только франшизе «Гарри Поттер». Фильм популярен везде — на торрентах, в потоковых сервисах, онлайн-кинотеатрах.

Например, на iTunes фильм Содерберга лидирует наравне со всеми крупными последними релизами, включая «Холодное сердце 2» и «Паразиты», занимая почетную вторую строчку по количеству скачиваний за последнее время. На самых крупных мировых и российских торрентах «Заражение» входит в топ-5 по популярности среди пользователей.



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Феномен фильма довольно прост — после того, как в мире разразилась пандемия коронавируса, все обратили внимание, что сюжет «Заражения» довольно точно предсказывает современные события. Настолько, что некоторые уже сравнили его с документальной хроникой. Ряд зрителей усмотрел в этом теорию заговора, другие восхитились научным подходом сценаристов.

Сюжет становится реальностью

Итак, действие фильма «Заражение» начинается с того, что «нулевой пациент» в Азии подхватывает неизвестный вирус от летучей мыши, которая заразила свинью, позже приготовленную в пищу. Туристы разносят инфекцию по всему миру, начинается паника, государства перекрывают границы. Ничего не напоминает?

Сценарий Скотта Бернса буквально предвосхищает пандемию коронавируса, природными носителями которой действительно являются летучие мыши. Только в фильме выдуманный вирус MEV-1 более смертоносный, от него умирают примерно 20% зараженных людей. Настоящий коронавирус SARS-CoV-2 убивает меньше, но в остальном все происходящее до боли реально.

Из-за карантина весь мир замирает, перестают работать магазины, кинотеатры, прекращаются развлекательные мероприятия. Кто-то уверяет, что вирус — лишь повод ввести ограничения, один из журналистов рассказывает легковерным гражданам, что от инфекции есть чудо-лекарство, но его скрывают. Недаром официальный слоган фильма — «Страх быстрее вируса».

Фото: © кадр из фильма «Заражение»

По сюжету жертвами вируса MEV-1 за четыре месяца становятся 26 миллионов человек, а само происходящее на экране временами напоминает документальный фильм ужасов или эпидемиологический фильм-катастрофу. Кстати, все рецензенты фильма отмечают его высокую достоверность.

MEV-1 стремительно распространяется через приборы, телефоны и бытовые вещи — так называемые фомиты, так эпидемиологи называют любые предметы или субстанции, содержащие патогенные микроорганизмы, при соприкосновении с которыми возникает риск заражения. Именно таким способом сейчас в основном заражаются коронавирусом.

Как снимали фильм

Содерберг придумал идею после изучения множества пандемий. Особенное влияние на создателей оказали эпидемия вируса SARS, история свиного гриппа H1N1 и вспышки вируса Нипах. И снова параллели с реальностью — ведь SARS, который вызывает атипичную пневмонию, считается первым случаем перехода вируса от летучих мышей к человеку.

В ходе работы над фильмом Содерберг потратил много времени, изучая деятельность эпидемиологических бригад, однако его педантизм не привел к чрезмерной перегрузке научными фактами — в ленте есть живая драма, история простых людей, которые пытаются выжить и победить неожиданного врага.

Фото: © кадр из фильма «Заражение»

В «Заражении» нет фантастики, несмотря на выдуманный вирус. Здесь показывается рутина врачей, журналистов и полицейских, нет опостылевших зомби, чудодейственного препарата в финале. Зато звучат призывы чаще мыть руки и не трогать лицо в разгар пандемии. Например, Содерберг искусно и пугающе показывает, как вирус распространяется через рукопожатия и прикосновения.

«Заражение» стало своего рода предвестником реального «эпидемиологического апокалипсиса». Так, персонаж Кейт Уинслет имеет прототип — настоящего ученого Карло Урбани, который открыл SARS и умер, заразившись в ходе экспериментов. «Фильм в некотором роде живой памятник людям, которые погибли, служа науке и здравоохранению», — сказал консультант картины Ян Липкин.

Фото: © кадр из фильма «Заражение»

Содерберг показывает страх государственных чиновников, которые пытаются скрыть настоящий масштаб проблемы, беспомощность простых людей и повсеместное распространение фейков. В результате пораженные зрители пишут про фильм 2011 года: «Посмотрел "Заражение", потом включил новости, разницы не заметил».

Стоит ли смотреть

Фильм «Заражение» неожиданно для всех стал пророческим, такие работы всегда привлекают внимание зрителей и специалистов. Особенно интересно, сумели ли авторы предугадать финал нынешней пандемии коронавируса. В придуманной реальности ученые создают вакцину от MEV-1 и угроза отступает. Будет ли оптимистичный финал в жизни?

Ленту стоит посмотреть, чтобы понять, насколько разрушительными в условиях пандемии могут быть паника, страх и ложь. А пугающие моменты «Заражения» заставят тщательно мыть руки даже самого последнего гидрофоба.

Фото: © кадр из фильма «Заражение»

Наконец, Содербергу удалось собрать в фильме впечатляющий актерский состав. В «Заражении» снялись Мэтт Дэймон, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Лоуренс Фишберн, Марион Котийяр, Гвинет Пэлтроу, Эллиот Гулд, Брайан Крэнстон. Некоторые звездные актеры сыграли эпизодические роли, но кастинг все равно получился очень мощным, учитывая скромный размер бюджета.

Заслуживает внимание и музыкальное оформление. Тревожность подчеркивает отличный саундтрек Клиффа Мартинеса.

Однако главное в фильме — указанный путь к спасению человечества. Режиссер внушает зрителям: сохраняйте спокойствие и душевное равновесие, не паникуйте, будьте сплоченными перед лицом незримой угрозы, доверяйте ученым, а не политикам.