Хостел разместился в овощехранилище Новосибирска: суды не помогают

Мэрия Новосибирска судится с владельцами овощехранилища, где вовсю работает хостел. Владельцы бизнеса — глава города и городской депутат Оби — от своего не отступают. А приезжие продолжают размещаться на ночлег в удобном и дешевом месте...

Серое небольшое здание почти в центре Новосибирска — по адресу: Красный проспект, 99, корпус 1 (возле метро «Гагаринская»). Это овощехранилище, но с вывеской хостела «Big Ben». Приезжие селятся здесь из-за низкой цены и удобного месторасположения.

По закону здание, конечно, нельзя использовать для проживания людей. Но почему-то оно используется... На популярном хостинге бронирования жилья Booking видно, что хостел посещают постоянно, свежие комментарии оставлены в марте.

Размещаются в «Big Ben» через сервис бронирования с декабря 2016 года.

«К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Хостел находится примерно в 3,1 км от Новосибирского зоопарка, в 4 км от Новосибирского театра оперы и балета и в 6 км от Государственной публичной научно-технической библиотеки России. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и камера хранения багажа... Гости пользуются общей ванной комнатой с душем и феном», — говорится в описании на booking.com.

Одиночная комната стоит 550 рублей, а ночевка в номере на четверых еще дешевле, порядка 300 рублей. Отзывы в основном положительные, средняя оценка — 7, хотя многие отмечают сырость, обилие клопов и отсутствие окон и форточек.

«В принципе, при определенных обстоятельствах можно переночевать, но отсутствие живого света, воздуха и теснота очень быстро начинают давить. Ощущение, что находишься в склепе. Если пожар, то очень проблематично будет оттуда выбраться. Хостел был выбран именно из-за дешевизны, но для себя был сделан вывод, что лучше переплатить», — написала девушка, снимавшая там комнату в январе.

Депутаты в Оби, бизнес в Новосибирске

Необычную гостиницу нашли активисты Общероссийского народного фронта в декларациях о доходах у двух депутатов города Оби (по данным на 2019 год, теперь это зампредседателя комиссии Горсовета Оби по вопросам местного самоуправления, соблюдению законности и правопорядка Кирилл Селиванов и недавно избранный мэр Оби Павел Буковинин). В имуществе были указаны жилой дом с индивидуальным гаражом по улице 1-я Шоссейная, 41 и овощехранилище по адресу: Красный проспект, 99, корпус 1. Но на месте дома на Шоссейной оказалась автомастерская, а в овощехранилище обнаружился хостел.

Выяснилось, что мэрия Новосибирска и ТСЖ дома на Красном проспекте, 99 неоднократно судились с депутатами, еще когда владельцы начали без разрешения возводить надстройку кровле овощехранилища.

Фото: © Sibnet.ru

«Обязать ответчиков Селиванова К.С., Буковинина П.В. … прекратить незаконное строительство на наземном уровне на кровельной части овощехранилища, незаконную реконструкцию объекта, осуществить снос самовольной постройки, осуществленной на наземном уровне на кровельной части указанного нежилого подземного помещения, привести его в положение, имевшее место до начала незаконного строительства», — говорится в решении Заельцовского районного суда Новосибирска 2018 года.

По словам юриста ТСЖ Игоря Колодникова, настройку по решению суда Буковинин и Селиванов снесли, но детскую площадку, деревья и кусты, которые из-за строительства пострадали, не восстановили, хотя это тоже было указано в решении суда.

Фото: © Sibnet.ru

«Раньше на земле сверху погреба располагалась детская площадка, кустарники, деревья. Они когда начали строить, все откопали. Жители добились сноса. Обратно они восстанавливать не хотят. Были возбуждены два исполнительных производства в отношении Селиванова и Буковинина, странным образом в отношении их в январе исполнительное производство прекращается», — сказал Колодников Sibnet.ru.

По его словам, это произошло как раз перед выборами мэра Оби, в которых выиграл Буковинин. Сейчас юристу удалось добиться возобновления исполнительного производства в отношении Селиванова и Буковинина.

«В рамках действующих исполнительных производств неимущественного характера, касающихся данного овощехранилища, судебными приставами применяются меры к понуждению должников прекратить нецелевое использование указанного объекта», — говорится в ответе Управления службы судебных приставов Новосибирской области.

Аренда без права расторжения?

Мэрия Новосибирска настаивает, что давала в аренду земельный участок под овощехранилище, а не для использования под гостиницу. И пытается расторгнуть договор аренды. Спор по аренде тоже дошел до суда.

«Представитель Селиванова ссылался на то, что ответчик является собственником помещения, имеет преимущественное право на заключение договора аренды данного земельного участка. Он предпринимал попытки изменить вид разрешенного использования земельного участка. В настоящее время намерен использовать помещение для предпринимательства в рамках установленного разрешенного вида», — говорится в решении Заельцовского районного суда, в котором в декабре 2019 года было отказано мэрии в расторжении договора аренды земли.

Мэрия обжаловала решение в Новосибирском областном суде. Очередное заседание состоится 14 апреля.

«Мне эта тема настолько надоела. Что без комментариев. Просто там такой бардак...», — сказал депутат Селиванов Sibnet.ru. В мэрии Оби на запрос ответили, что «оснований для принятия мер не имеется».

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Колодников считает, что есть большая вероятность проигрыша мэрии и в Областном суде: «Мэрии надо было обратиться с иском о незаконном использовании погреба, обязать стороны использовать объект по назначению. Часть используется по назначению, а часть незаконно под хостел: два этажа без окон, без дверей. Они добиваются получения разрешения на реконструкцию, хотят возвести другой объект, может магазин или мини-офис».

Общественники из ОНФ обратились в прокуратуру Новосибирской области. В ответ ведомство сообщило, что доводы о нарушении в хостеле правил противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического и земельного законодательства направлены для рассмотрения в Отдел надзорной деятельности по Заельцовскому району, Управление Роспортебнадзора и Управление Росреестра Новосибирской области. О результатах проверки пока информации нет.