Больше 130 россиян вывезли спецрейсом из Тайланда в Иркутск, еще один рейс в ближайшие дни вывезет граждан РФ из Еревана, сообщила компания «Уральские авиалинии».

Россия на фоне пандемии коронавируса с пятницы прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Соответствующее решение ранее принял кабмин.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в пятницу выполнила специальный рейс для вывоза россиян из Таиланда: 133 российских гражданина вернулись в Иркутск на рейсе U6-856, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Перевозчик уточняет, что выполнение специальных вывозных рейсов продолжается. Так, 1 апреля будет выполнен рейс Москва – Ереван – Москва. По последним данным ВОЗ, в мире заражены коронавирусом уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались.