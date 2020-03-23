Вайнштейн заболел коронавирусом в тюрьме

Осужденный за сексуальные домогательства продюсер Харви Вайнштейн заболел коронавирусом. Сейчас мужчина находятся в изоляции тюремной больницы.

«Харви Вайнштейн, который отбывает наказание за сексуальные домогательства и изнасилование, получил положительный тест на коронавирус», — пишет газета The Mercury News со ссылкой на президента Нью-Йоркской Ассоциации исправительных учреждений Майкла Поверса.

Бывший кинопродюсер стал тест после того, как почувствовал недомогание. Как только пришел положительный результат, руководство изолировало Вайнштейна, а также контактировавших с ним сотрудников тюрьмы.

Суд Нью-Йорка в марте приговорил американского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам заключения по делу об изнасиловании актрисы Джессики Манн и сексуальном насилии в отношении бывшей помощницы Мими Хейли.

В общей сложности Вайнштейн обвинили в домогательствах и принуждении к сексуальным отношениям более 80 женщин. Публикации и обвинения на эту тему стали поводом для запуска кампании #MeToo в США, в рамках которой женщины начали делиться пережитым насилием.