Глава Тувы заявил, что еще не готов умирать

Глава Тувы Шолбан Кара-оол после попадания в ураган во время полета в самолете написал, что не готов умирать, так как от него многое зависит, написал он в соцсетях.

«Рисковать нужно, пока тебя ничего не держит в этом мире. По крайней мере, когда самолёт начал крениться от сильного бокового ветра и кидало его из стороны в сторону, к тому же, и вторая попытка не дала сесть на взлетную полосу Красноярска... Не скажу, что очень уж испугался, но четко осознал зыбкость жизни и одновременно понимание, что сейчас мне никак нельзя умирать. Я очень занят! Мне кажется, что именно сейчас от меня очень много зависит», — написал Кара-оол.

По его словам, осталось совсем чуть -чуть, чтобы обеспечить необратимость преобразований Тувы.

«Чтобы в будущем развитие Тувы слишком уж не зависело от личностей во власти и стояло бы на более стабильных фундаментах и сильной инфраструктуре. Поэтому, несмотря ни на что, я полон решимости добраться до Москвы. Как раз время последних согласований нашего с правительством России индивидуального плана ускоренного развития Тувы», — объяснила глава региона.

Шолбан Кара-оол — глава Республики Тыва с 6 апреля 2007 года. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Кандидат экономических наук. Владеет немецким языком.