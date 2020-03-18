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Глава Тувы заявил, что еще не готов умирать

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Шолбан Кара-оол

Глава Тувы Шолбан Кара-оол после попадания в ураган во время полета в самолете написал, что не готов умирать, так как от него многое зависит, написал он в соцсетях.

«Рисковать нужно, пока тебя ничего не держит в этом мире. По крайней мере, когда самолёт начал крениться от сильного бокового ветра и кидало его из стороны в сторону, к тому же, и вторая попытка не дала сесть на взлетную полосу Красноярска... Не скажу, что очень уж испугался, но четко осознал зыбкость жизни и одновременно понимание, что сейчас мне никак нельзя умирать. Я очень занят! Мне кажется, что именно сейчас от меня очень много зависит», — написал Кара-оол.

По его словам, осталось совсем чуть -чуть, чтобы обеспечить необратимость преобразований Тувы.

«Чтобы в будущем развитие Тувы слишком уж не зависело от личностей во власти и стояло бы на более стабильных фундаментах и сильной инфраструктуре. Поэтому, несмотря ни на что, я полон решимости добраться до Москвы. Как раз время последних согласований нашего с правительством России индивидуального плана ускоренного развития Тувы», — объяснила глава региона.

Шолбан Кара-оол — глава Республики Тыва с 6 апреля 2007 года. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Кандидат экономических наук. Владеет немецким языком.

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fargus

Двадцать лет удивляется. Даже подросток оценит и скажет; - дедушка, ты лицемер.

skalka136

а бензин молча продолжал расти....

ifhbrjd

Ну, понеслось:Путина удивила зарплата «учителя года» - 5 октября 2016Путина удивила низкая зарплата молодых...

sergei2805

как боится место потерять, знает что его ждет и всю его свору.

Nastys_h_k_a

Удивительно, бензин дорожает. Вот никогда не было и опять!