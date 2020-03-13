Упавшая сосулька в Иркутске проломила школьнице голову

Сорвавшаяся с крыши сосулька проломила голову семилетней девочке в Иркутске. Возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, во вторник на девочку упала сосулька с крыши здания по улице Байкальская. Первоклассницу увезли в больницу. Врачи диагностировали ребенку закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом теменной и затылочной кости справа. Малышка находится на стационарном лечении.

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью).

Следователями СК России установлено, что здание принадлежит коммерческому предприятию. В настоящее время устанавливаются лица, ответственные за обслуживание здания. Расследование уголовного дела продолжается.