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Упавшая сосулька в Иркутске проломила школьнице голову

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сорвавшаяся с крыши сосулька проломила голову семилетней девочке в Иркутске. Возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, во вторник на девочку упала сосулька с крыши здания по улице Байкальская. Первоклассницу увезли в больницу. Врачи диагностировали ребенку закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом теменной и затылочной кости справа. Малышка находится на стационарном лечении.

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью).

Следователями СК России установлено, что здание принадлежит коммерческому предприятию. В настоящее время устанавливаются лица, ответственные за обслуживание здания. Расследование уголовного дела продолжается.

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Упавшая с крыши сосулька проломила школьнице голову
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Топ комментариев

Иркут 69

Печально. Российская экономика (тьфу, нефтеномика) на уровне бразильской... И это не предел. Что будет...

ifhbrjd

Дальше - футбол и вечный карнавал!

Muzykant

Так он и не разгибается никогда.

DYNAMO7294

Очередное дно путиномика будет пробивать)))

vehkin76

1 рубль = 2 фантикам и всё тут..... за фантики работаем....