Новосибирца осудили на 4,5 года за похищение бывшей жены

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Ярослава Фокина, который похитил бывшую жену бегунью Елену Рухляду, сообщает прокуратура региона.

В июне прошлого года знакомые бегуньи Елены Рухляды заявили в полицию о ее пропаже. Ее видели в компании ее бывшего мужа. До пропажи бывший муж преследовал женщину, угрожал ей.

В суде установлено, что Фокин ворвался в квартиру к женщине, ударил рядом находившегося с ней мужчину, и угрожая ножом связал мужчину и женщину. Потом он поместил бывшую жену в сумку и на машине отвез ее к реке. Впоследствии Фокин удерживал женщину в СНТ «Бурводовец-2» до момента обнаружения сотрудниками полиции.



По совокупности преступлений суд приговорил Фокина к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.