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Новосибирца осудили на 4,5 года за похищение бывшей жены

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Ярослава Фокина, который похитил бывшую жену бегунью Елену Рухляду, сообщает прокуратура региона.

В июне прошлого года знакомые бегуньи Елены Рухляды заявили в полицию о ее пропаже. Ее видели в компании ее бывшего мужа. До пропажи бывший муж преследовал женщину, угрожал ей.

В суде установлено, что Фокин ворвался в квартиру к женщине, ударил рядом находившегося с ней мужчину, и угрожая ножом связал мужчину и женщину. Потом он поместил бывшую жену в сумку и на машине отвез ее к реке. Впоследствии Фокин удерживал женщину в СНТ «Бурводовец-2» до момента обнаружения сотрудниками полиции.

По совокупности преступлений суд приговорил Фокина к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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Топ комментариев

PARTIZAN88

Прогиб засчитан)))). Но не надейся, на Лахте2 штат уже набран)))))

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Печально. Российская экономика (тьфу, нефтеномика) на уровне бразильской... И это не предел. Что будет...

Muzykant

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