Мошенники придумали новый способ кражи денег в интернете

Мошенники стали придумывать новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, получившую название «Белый кролик», сообщил руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин.

Схема условно названа «Белый кролик» по аналогии со сказкой «Алиса в Стране чудес», поскольку начинается с безобидных шагов: злоумышленники в соцсетях зачастую от имени звезд или с помощью поддельных роликов в новостном формате предлагают потенциальной жертве пройти опрос на брендированном сайте, например, банка или сотового оператора, при этом обещают вознаграждение.

«Через некоторое время на почту клиенту приходит сообщение о выигрыше. Одноразовая ссылка, в которой не содержится домен проверенной организации, ведет на сайт без логотипов, но клиент уже доверился «белому кролику» и потерял бдительность, попав в «черную нору». На портале мошенник может, например, попросить «тестовый» платеж на сотни рублей, а также уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка», — приводят «Известия» слова Бусаргина.

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Директор департамента информбезопасности банка «Открытие» Владимир Журавлев подтвердил, что эта схема мошенничества набирает обороты. Но часто клиенты решают не обращаться в банк и правоохранительные органы из-за небольшого размера украденной суммы.

Жертвами новой схемы могут стать доверчивые подростки, которые, например, пользуются картами родителей. Злоумышленники под предлогом социальных экспериментов, краудфандинга или благотворительных акций в соцсетях могут завоевать доверие молодых людей, участвующих в таких мероприятиях.

Среди способов защиты от мошеннической схемы называют использование антивирусов и ввод личных данных только на проверенных сайтах.