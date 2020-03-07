«Человек-невидимка»: переосмысление Уэллса в эпоху Me Too

Премьера в России: 5 марта 2020 года
Триллер «Человек-невидимка» стартовал в российском прокате, режиссер Ли Уоннелл переложил на современный лад одноименный роман Герберта Уэллса, обойдясь при этом совершенно мизерным для современного кинематографа бюджетом. В итоге создатели сильно удалились от знаменитой книги, заставив историю крутиться вокруг сексуальных домогательств и насилия.
Страна, производство: США, кинокомпания Blumhouse Productions, Universal Pictures
Жанр: ужасы, триллер, фантастика, драма
Режиссер: Ли Уоннелл
Актеры: Элизабет Мосс, Оливер Джексон-Коэн
Продолжительность: 120 минут
Бюджет: 9 миллионов долларов
Возраст: 18+
Сюжет: старая история на новый лад
История рассказывает о гениальном изобретателе и социопате в одном флаконе Эдриане Гриффине (Оливер Джексон Коэн) и его супруге Сесилии Касс (Элизабет Мосс), которая чувствует себя в доме мужа слишком контролируемой. Не желая мириться с подобными вещами, героиня в страхе сбегает от мужа.
Спустя некоторое время, когда Сесилия поселилась у знакомых, она узнает, что ее муж погиб, оставив наследство. Страх постепенно отпускает женщину, но в доме появляется что-то пугающее и неведомое — конечно же, это человек-невидимка, в которого превратился сумасшедший изобретатель ради наказания своей второй половины.
Сюжет — вольная трактовка известного произведения Герберта Уэллса, в картине фокус смещен на главную героиню, которая пытается вырваться из травматических отношений с мужчиной, попутно сталкиваясь с самым настоящим футурологическим кошмаром.
Съемки: из жертвы в охотника
Человек-невидимка — легендарный персонаж в литературе и хорошо знаком зрителям, поэтому режиссер проекта Ли Уоннелл при перезапуске решил взглянуть на эту историю с новой стороны. Фильм противопоставляет мужчину, который сходит с ума в попытке добиться от своей женщины желаемого, и героиню — она пытается спастись и убедить весь мир в реальности угрозы.
«Я хотел показать, как из жертвы она превращается в охотника», — уточняет режиссер, который прекрасно умеет пугать аудиторию, ведь недаром он был продюсером всех частей легендарной «Пилы», а в 2018 году снял хорошо принятый критиками и аудиторией фильм «Апгрейд».
Примечательно, что изначально «Человек-невидимка» должен был стать частью новой франшизы Universal под названием «Темная вселенная». Она могла объединить классических монстров студии. Увы, провал первой же картины — «Мумии» с Томом Крузом — похоронил эти планы, а проект лишился Джонни Деппа.
Если посмотреть на мизерный бюджет «Невидимки», то станет ясно, что фактически для студии фильм стал пробным шаром, который должен был вернуть боссам Universal уверенность. Надо сказать, что в итоге «Человек-невидимка» справился с этой задачей. Трейлеры привлекли внимание поклонников жанра, прокаты в США и Австралии оказались успешными.
Отзывы: семейная драма и хоррор
Kritikanstvo хвалит «Невидимку» и выдает ему рейтинг 72%, Rotten Tomatoes показывает 91% свежести от критиков и 88% от зрителя, на агрегаторе IMDb у фильма 7,6 баллов, «КиноПоиск» выставил 7 баллов, а Metacritic — 71%. Оценки весьма высокие, однако плохие отзывы тоже встречаются.
Так, критик Вера Аленушкина полагает, что создатели слишком быстро выбрасывают все козырные карты на стол. Аудитория намертво привязана к экранам до того момента, пока до конца не понимает, что происходит. При этом в какой-то момент эта связь разрушается, зрителям становится скучно, отмечает она.
В целом критики и первые зрители солидарны — у создателей получился успешный кассовый хит и драматичный хоррор в одном флаконе. Многие после такого бодрого перезапуска заговорили про возрождение «Темной вселенной», однако реальность проще — пока в планах студии лишь съемки спин-оффа «Девушка-невидимка».
Стоит ли смотреть
Смотреть «Человека-невидимку» определенно стоит, ведь здесь есть отличный саспенс. Зрителю умело преподносят давящее чувство страха и тревоги. Подобное впечатление производил фильм режиссера Роберта Земекиса «Что скрывает ложь», сделанный в духе Хичкока.
Картина далеко уходит от классического сюжета Герберта Уэллса, но элементы научной фантастики, заложенные классиком, остались на месте. В фильме искусно сочетаются элементы хоррора, триллера, фантастики, они превращаются в слаженный механизм, способный пугать и заинтриговывать.
Удачей выглядит кастинг актеров. Элизабет Мосс прекрасно отыграла свою героиню, показав ее развитие — от беспомощности и страха до решимости и отваги. Оливер Джексон-Коэн из сериала «Призраки дома на холме» удачно сыграл ученого-злодея. Впрочем, некоторые моменты в сюжете выглядят слишком навязчивыми.
Режиссер явно сделал ставку на переосмысление истории в духе эпохи Me Too — с фактической индульгенцией для главной героини за убийство ради той самой сладкой мести мужчине за многолетние унижения. Все-таки книга Герберта Уэллса совсем про иное. Но в любом случае «Человек-невидимка» стал удачной попыткой приоткрыть новую дверцу в глубины человеческого страха.