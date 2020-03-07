«Человек-невидимка»: переосмысление Уэллса в эпоху Me Too

Триллер «Человек-невидимка» стартовал в российском прокате, режиссер Ли Уоннелл переложил на современный лад одноименный роман Герберта Уэллса, обойдясь при этом совершенно мизерным для современного кинематографа бюджетом. В итоге создатели сильно удалились от знаменитой книги, заставив историю крутиться вокруг сексуальных домогательств и насилия.

5 марта 2020 года

США, кинокомпания Blumhouse Productions, Universal Pictures

ужасы, триллер, фантастика, драма

Ли Уоннелл

Элизабет Мосс, Оливер Джексон-Коэн

120 минут

9 миллионов долларов

18+

Сюжет: старая история на новый лад

Премьера в России:Страна, производство:Жанр:Режиссер:Актеры:Продолжительность:Бюджет:Возраст:

История рассказывает о гениальном изобретателе и социопате в одном флаконе Эдриане Гриффине (Оливер Джексон Коэн) и его супруге Сесилии Касс (Элизабет Мосс), которая чувствует себя в доме мужа слишком контролируемой. Не желая мириться с подобными вещами, героиня в страхе сбегает от мужа.

Фото: © кадр из фильма

Спустя некоторое время, когда Сесилия поселилась у знакомых, она узнает, что ее муж погиб, оставив наследство. Страх постепенно отпускает женщину, но в доме появляется что-то пугающее и неведомое — конечно же, это человек-невидимка, в которого превратился сумасшедший изобретатель ради наказания своей второй половины.

Сюжет — вольная трактовка известного произведения Герберта Уэллса, в картине фокус смещен на главную героиню, которая пытается вырваться из травматических отношений с мужчиной, попутно сталкиваясь с самым настоящим футурологическим кошмаром.

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Съемки: из жертвы в охотника

Человек-невидимка — легендарный персонаж в литературе и хорошо знаком зрителям, поэтому режиссер проекта Ли Уоннелл при перезапуске решил взглянуть на эту историю с новой стороны. Фильм противопоставляет мужчину, который сходит с ума в попытке добиться от своей женщины желаемого, и героиню — она пытается спастись и убедить весь мир в реальности угрозы.

«Я хотел показать, как из жертвы она превращается в охотника», — уточняет режиссер, который прекрасно умеет пугать аудиторию, ведь недаром он был продюсером всех частей легендарной «Пилы», а в 2018 году снял хорошо принятый критиками и аудиторией фильм «Апгрейд».

Примечательно, что изначально «Человек-невидимка» должен был стать частью новой франшизы Universal под названием «Темная вселенная». Она могла объединить классических монстров студии. Увы, провал первой же картины — «Мумии» с Томом Крузом — похоронил эти планы, а проект лишился Джонни Деппа.

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Если посмотреть на мизерный бюджет «Невидимки», то станет ясно, что фактически для студии фильм стал пробным шаром, который должен был вернуть боссам Universal уверенность. Надо сказать, что в итоге «Человек-невидимка» справился с этой задачей. Трейлеры привлекли внимание поклонников жанра, прокаты в США и Австралии оказались успешными.

Отзывы: семейная драма и хоррор

Kritikanstvo хвалит «Невидимку» и выдает ему рейтинг 72%, Rotten Tomatoes показывает 91% свежести от критиков и 88% от зрителя, на агрегаторе IMDb у фильма 7,6 баллов, «КиноПоиск» выставил 7 баллов, а Metacritic — 71%. Оценки весьма высокие, однако плохие отзывы тоже встречаются.

Так, критик Вера Аленушкина полагает, что создатели слишком быстро выбрасывают все козырные карты на стол. Аудитория намертво привязана к экранам до того момента, пока до конца не понимает, что происходит. При этом в какой-то момент эта связь разрушается, зрителям становится скучно, отмечает она.

Фото: © кадр из фильма

В целом критики и первые зрители солидарны — у создателей получился успешный кассовый хит и драматичный хоррор в одном флаконе. Многие после такого бодрого перезапуска заговорили про возрождение «Темной вселенной», однако реальность проще — пока в планах студии лишь съемки спин-оффа «Девушка-невидимка».

Стоит ли смотреть

Смотреть «Человека-невидимку» определенно стоит, ведь здесь есть отличный саспенс. Зрителю умело преподносят давящее чувство страха и тревоги. Подобное впечатление производил фильм режиссера Роберта Земекиса «Что скрывает ложь», сделанный в духе Хичкока.

Картина далеко уходит от классического сюжета Герберта Уэллса, но элементы научной фантастики, заложенные классиком, остались на месте. В фильме искусно сочетаются элементы хоррора, триллера, фантастики, они превращаются в слаженный механизм, способный пугать и заинтриговывать.

Фото: © кадр из фильма

Удачей выглядит кастинг актеров. Элизабет Мосс прекрасно отыграла свою героиню, показав ее развитие — от беспомощности и страха до решимости и отваги. Оливер Джексон-Коэн из сериала «Призраки дома на холме» удачно сыграл ученого-злодея. Впрочем, некоторые моменты в сюжете выглядят слишком навязчивыми.

Режиссер явно сделал ставку на переосмысление истории в духе эпохи Me Too — с фактической индульгенцией для главной героини за убийство ради той самой сладкой мести мужчине за многолетние унижения. Все-таки книга Герберта Уэллса совсем про иное. Но в любом случае «Человек-невидимка» стал удачной попыткой приоткрыть новую дверцу в глубины человеческого страха.