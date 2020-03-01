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Военную операцию в Сирии назвали «капканом для Эрдогана»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © официальный сайт президента Турции

Начало войны Турции с Сирией на фоне обострения ситуации в Идлибе стало ловушкой для Анкары и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, говорится решении ЦИК турецкой партии Vatan («Родина»).

«Напряженность в отношениях между Турцией и Сирией вызывает опасения. Мы предупреждаем: Турцию толкают в капкан. Вместе с Турцией втягивают в капкан и нашего президента. Эту ловушку создали администрации США и Израиля. Они провоцируют Турцию на войну с Сирией», — приводит РИА Новости заявление партии.

В итоге, по замыслу властей США и Израиля, правительство Эрдогана окажется без поддержки в своей внутренней и внешней политике, уверены авторы заявления. «Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая», — говорится в решении ЦИК партии.

Vatan призвала Анкару сотрудничать с Москвой и Тегераном для урегулирования кризиса в Идлибе, напомнив, что историческими основами в этом вопросе служат астанинский процесс и сочинское соглашение.

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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск.

Армия открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, находившиеся в боевых порядках боевиков. В результате столкновений погибли 36 военнослужащих армии Турции.

В субботу Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого турецкий лидер, по его словам, попросил президента России оставить Сирию «один на один» с Турцией.

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