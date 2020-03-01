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Мэр Новосибирска попросил прощения за неубранный снег

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил прощения за то, что в городе убран не весь снег.

Локоть выступил на Масленице, которую отмечали на Михайловской набережной, где попросил прощения за то, что в Новосибирске не везде убран снег.

Мэрия Новосибирска в конце января ввела режим ЧС сверхнормативного количества осадков и обильных снегопадов. Ситуация признана критической, «угрожающей жизни и здоровью людей».

Глава Управления автомобильных дорог мэрии Юрий Сердюк в интервью РБК назвал этот год рекордным по количеству снега. По его данным, из города вывезли уже 1 миллион тонн.

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