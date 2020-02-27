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Красноярск мобилизовался для отлова собак после смерти людей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Javier Prazak / Attribution License

Власти Красноярска решили мобилизовать все силы, чтобы отловить бездомных собак, от укусов которых погибло пять человек за два месяца, сообщил на странице в Facebook глава городской общественной палаты Сергей Волков.

Следы укусов собак нашли на телах пяти погибших в городе за два месяца. Следователи подтвердили, что двое точно умерли от кровопотери из-за укусов бездомных псов. По делу о халатности отправили под домашний арест руководителя управления дорог, благоустройства и инфраструктуры мэрии Красноярска.

Чиновники организовали экстренное совещание в администрации. На нем предлагали ввести режим чрезвычайной ситуации, но такое решение в итоге не приняли.

Красноярск не имеет механизма реализации федерального закона, по которому теперь собак нужно пожизненно содержать в муниципальном приюте. Эти полномочия, как и финансирование, городу ещё не передали. 

«По итогу было принято решение о мобилизации всех имеющихся ресурсов города с целью отлова собак с улиц города. Речи не было об умерщвлении животных, а, именно, об отлове», — написал Волков.

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Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Никто и не сомневался ни в цели этого "конституционного передела" ни в конечном итоге сего действа.......

Uynachalnica

Ну, ради этого и затевались все поправки! А потом еще пожизненно возглавлять ЦК Совет безопасности!

k2n

Да, вообщем-то, без разницы. Хоть 900, хоть 100900. Решение уже принято - Голосовать против.Не нужно...

WSG0600-164-164

Выберут одну, гарантирующую неприкосновенность, при любых неудачных экспериментах над населением.

Uynachalnica

Маловато будет! Вносить, так вносить, не менее 999 999 999.99 поправок! Иначе и начинать не надо было!...