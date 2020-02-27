Красноярск мобилизовался для отлова собак после смерти людей

Власти Красноярска решили мобилизовать все силы, чтобы отловить бездомных собак, от укусов которых погибло пять человек за два месяца, сообщил на странице в Facebook глава городской общественной палаты Сергей Волков.

Следы укусов собак нашли на телах пяти погибших в городе за два месяца. Следователи подтвердили, что двое точно умерли от кровопотери из-за укусов бездомных псов. По делу о халатности отправили под домашний арест руководителя управления дорог, благоустройства и инфраструктуры мэрии Красноярска.

Чиновники организовали экстренное совещание в администрации. На нем предлагали ввести режим чрезвычайной ситуации, но такое решение в итоге не приняли.

Красноярск не имеет механизма реализации федерального закона, по которому теперь собак нужно пожизненно содержать в муниципальном приюте. Эти полномочия, как и финансирование, городу ещё не передали.

«По итогу было принято решение о мобилизации всех имеющихся ресурсов города с целью отлова собак с улиц города. Речи не было об умерщвлении животных, а, именно, об отлове», — написал Волков.



