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Суд оставил в силе решение о переводе убийцы Немцова в тюрьму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Иркутский областной суд в среду оставил в силе решение о переводе убийцы Бориса Немцова Заура Дадаева из колонии строгого режима в тюрьму за злостное нарушение порядка отбывания наказания, сообщила пресс-служба суда.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Следствие установило, а суд приговорил к реальным срокам наказания пятерых участников преступления. Киллер Заур Дадаев осужден на 20 лет лишения свободы, Темирлан Эскерханов — на 14 лет, Хамзат Бахаев — на 11 лет, Анзор Губашев — на 19 лет, его брат Шадид — на 16 лет.

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Дадаев отбывал наказание в колонии строгого режима в Приангарье. В декабре 2019 Куйбышевский районный суд Иркутска удовлетворил представление администрации колонии о переводе осужденного в тюрьму сроком на три года.

По информации администрации исправительного учреждения, Дадаев злостно нарушал порядок отбывания наказания. Его перевели в тюрьму, но осужденный подал жалобу. В среду Иркутский областной суд рассмотрел ее и отказал в удовлетворении. Дадаев проведет три года в тюрьме.

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