ФСИН в Иркутске проведет проверку фото застолья с убийцей Немцова

ГУФСИН России по Иркутской области проведет служебную проверку опубликованной в Сети фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева, сообщается на сайте ведомства.

Фотография застолья с участием осужденного Дадаева появилась в Сети. Снимок якобы сделан в 2018 году, когда Дадаев находился в иркутской ИК №3 строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов. Затем, как злостный нарушитель режима, он был на год переведен в одиночную камеру в ИК №2 Ангарска.

«По информации, размещенной в ряде СМИ, об условиях отбывания наказания осужденными в ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области назначена служебная проверка», — говорится в сообщении.

Дадаева в 2020 году по ходатайству начальника колонии №3 переведут из колонии в тюрьму на три года. Это решение суда осужденный обжалует.

Российского политика Немцова убили 27 февраля 2015 года в Москве. В его убийстве обвинили бывшего заместителя командира чеченского батальона «Север». Сначала Дадаев признался в преступлении, но спустя некоторое время отказался от признательных показаний. Московский окружной военный суд приговорил Дадаева в 2017 году к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей, а также лишил его звания и наград.