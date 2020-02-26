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Неизвестные «заминировали» школы Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сообщения о заложенной в школах взрывчатке поступили на электронную почту образовательных учреждений Сибири и Дальнего Востока в среду утром. В Хабаровске, Благовещенске, Чите, Улан-Удэ, Красноярске, Новосибирске и в других городах началась массовая эвакуация учеников, сообщил Sibnet.ru источник в правоохранительных органах.

Об эвакуации в школе №211 в Новосибирске дети сообщили родителям утром в среду. Сработала пожарная сигнализация, учеников и работников школы эвакуировали, к образовательному учреждению прибыли сотрудники силовых структур, МЧС, а также кареты скорой помощи.

«Тревогу объявили из-за сообщения о взрывчатке в здании. Похожие сообщения пришли в среду на адреса школ Дальнего Востока и Сибири», — прокомментировал Sibnet.ru в силовых структурах.

Так, с утра сообщения о взрывчатке получили школы Хабаровска, Благовещенска, Читы, Красноярска, Улан-Удэ и других городов.

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«В школах Улан-Удэ приостановлены занятия… в связи с поступившими сообщениями об угрозе жизни детей на электронную почту отдельных школ. Дети эвакуированы согласно инструкции. Сейчас здания образовательных учреждений обследуют сотрудники Росгвардии», — сообщил представитель пресс-службы администрации Улан-Удэ. 

Сотрудникам спецслужб предстоит выяснить, кем являются «авторы» сообщений и откуда они осуществляли рассылку.

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