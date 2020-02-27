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Четвертый день Масленицы: Разгул

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Айжан Жакипбекова. Правительство Алтайского края
Широкая Масленица начинается с четверга. Этот день еще называют Разгулом, у празднующих принято кататься на лошадях и штурмовать снежные городки.

Во время Широкой Масленицы, которая длится с четверга до воскресенья, запрещено заниматься хозяйственными делами. У славян четверг назывался Разгулом. В этот день разворачивались масленичные потехи — штурм ледовых городков, прыжки через костер, переодевания в нелепые костюмы. Парни лазали на ледяные столбы за петухом.

 «Масленица напоминает мне итальянский карнавал, который в то же время и таким же образом отправляется… Карнавал тем только отличается от масленицы, что в Италии день и ночь в это время ходит дозором конная и пешая городская стража и не позволяет излишнего буйства; а в Москве самые стражи yпиваются вином и вместе с народом своевольствуют», — цитировал этнограф Анатолий Белкин иностранца, побывавшего в Москве при Иване Грозном.

Агрессивные развлечения были призваны дать выплеск негативной энергии. В четверг принято разрешать конфликты, мириться, чтобы вступить в Великий пост без обид и разногласий с родными и знакомыми. В этот день также пекли блины.

Блины на заварном молоке

Ингредиенты:

  • Молоко — 150 миллилитров
  • Кипяток — 100 миллилитров
  • Мука пшеничная — 5 столовых ложек
  • Масло растительное — 1,5 столовых ложек
  • Яйцо куриное — 3 штуки
  • Сахар — 3 столовых ложки
  • Соль — 2 щепотки

Приготовление:

  1. Подготовить ингредиенты для создания заварных блинов на молоке и кипятке. 
  2. Затем яйца разбить в выбранную глубокую миску или салатник, тарелку. Всыпать к ним сахар и соль, взбить в течение двух минут. 
  3. После влить молоко и еще раз взбить. Всыпать пшеничную муку. Взбить тщательно, без образования комочков. Дать тесту отстояться 15 минут. 
  4. Влить в тесто сначала растительное масло, потом кипяток и моментально все перемешать, пока кипяток полностью не вмешается в само тесто.
  5. Раскалить сковороду и смазать ее маслом. Влить порцию теста и испечь блин с каждой стороны по 1 минуте на среднем нагреве.

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Danilon

Какая хитрость ! Переодеться, чтобы не узнали. Но этого мало. Им надо ещё пластические операции сделать...

Pierce Brosnan

Цирк уедет, клоуны останутся...

Archangel3339

Ахахахаха) Рокировка, следующий уровень!

][poiuytrewq

как бы её не назвали люди за эту партию не будут голосовать хватит наелись

Uynachalnica

Ну, ради этого и затевались все поправки! А потом еще пожизненно возглавлять ЦК Совет безопасности!