Четвертый день Масленицы: Разгул

Широкая Масленица начинается с четверга. Этот день еще называют Разгулом, у празднующих принято кататься на лошадях и штурмовать снежные городки.
Во время Широкой Масленицы, которая длится с четверга до
воскресенья, запрещено заниматься хозяйственными делами. У славян четверг назывался
Разгулом. В этот день разворачивались масленичные потехи — штурм ледовых городков,
прыжки через костер, переодевания в нелепые костюмы. Парни лазали на ледяные
столбы за петухом.
«Масленица напоминает
мне итальянский карнавал, который в то же время и таким же образом
отправляется… Карнавал тем только отличается от масленицы, что в Италии день и
ночь в это время ходит дозором конная и пешая городская стража и не позволяет
излишнего буйства; а в Москве самые стражи yпиваются вином и вместе с народом
своевольствуют», — цитировал этнограф Анатолий Белкин иностранца, побывавшего в
Москве при Иване Грозном.
Агрессивные развлечения были призваны дать выплеск
негативной энергии. В четверг принято разрешать конфликты, мириться, чтобы
вступить в Великий пост без обид и разногласий с родными и знакомыми. В этот
день также пекли блины.
Блины на заварном молоке
Ингредиенты:
- Молоко — 150 миллилитров
- Кипяток — 100 миллилитров
- Мука пшеничная — 5 столовых ложек
- Масло растительное — 1,5 столовых ложек
- Яйцо куриное — 3 штуки
- Сахар — 3 столовых ложки
- Соль — 2 щепотки
Приготовление:
- Подготовить ингредиенты для создания заварных блинов на молоке и кипятке.
- Затем яйца разбить в выбранную глубокую миску или салатник, тарелку. Всыпать к ним сахар и соль, взбить в течение двух минут.
- После влить молоко и еще раз взбить. Всыпать пшеничную муку. Взбить тщательно, без образования комочков. Дать тесту отстояться 15 минут.
- Влить в тесто сначала растительное масло, потом кипяток и моментально все перемешать, пока кипяток полностью не вмешается в само тесто.
- Раскалить сковороду и смазать ее маслом. Влить порцию теста и испечь блин с каждой стороны по 1 минуте на среднем нагреве.