Четвертый день Масленицы: Разгул

Широкая Масленица начинается с четверга. Этот день еще называют Разгулом, у празднующих принято кататься на лошадях и штурмовать снежные городки.

Во время Широкой Масленицы, которая длится с четверга до воскресенья, запрещено заниматься хозяйственными делами. У славян четверг назывался Разгулом. В этот день разворачивались масленичные потехи — штурм ледовых городков, прыжки через костер, переодевания в нелепые костюмы. Парни лазали на ледяные столбы за петухом.

«Масленица напоминает мне итальянский карнавал, который в то же время и таким же образом отправляется… Карнавал тем только отличается от масленицы, что в Италии день и ночь в это время ходит дозором конная и пешая городская стража и не позволяет излишнего буйства; а в Москве самые стражи yпиваются вином и вместе с народом своевольствуют», — цитировал этнограф Анатолий Белкин иностранца, побывавшего в Москве при Иване Грозном.

Агрессивные развлечения были призваны дать выплеск негативной энергии. В четверг принято разрешать конфликты, мириться, чтобы вступить в Великий пост без обид и разногласий с родными и знакомыми. В этот день также пекли блины.

Блины на заварном молоке

Ингредиенты:

Молоко — 150 миллилитров

Кипяток — 100 миллилитров

Мука пшеничная — 5 столовых ложек

Масло растительное — 1,5 столовых ложек

Яйцо куриное — 3 штуки

Сахар — 3 столовых ложки

Соль — 2 щепотки



Приготовление: