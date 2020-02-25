Видео посадки самолета на лед Байкала появилось в Сети

Новосибирский фотограф Вадим Махоров снял видео полета над Байкалом и посадки самолета на прозрачный лед озера. Роликом он поделился в социальной сети «ВКонтакте».

«Видео посадки на лед и полет над замерзшим Байкалом на самолете Cessna 172. Если вам понравились мои прошлые фотографии, то этот короткий ролик тоже зайдет. Тем более, что в нем мне удалось заснять самолет в полете на одной с ним высоте», — написал фотограф.

Байкал — самое глубокое озеро на планете, находится в южной части Восточной Сибири. Крупнейший природный резервуар пресной воды. Большая часть животных, обитающих там, эндемична.

Зимой Байкал замерзает полностью, кроме небольшого участка в истоке Ангары. Толщина льда на озере достигает одного метра, а в заливах — 1,5–2 метра. Байкальский лед прозрачен, а ледяные гроты, трещины и причудливые формы ледяных осколков каждый год привлекают к озеру внимание туристов, фотографов, блогеров.