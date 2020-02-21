Новосибирец выступил против концерта Линдеманна перед 9 мая

Общественник Роман Котик обратился к мэру Новосибирска Анатолию Локтю с просьбой запретить концерт лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщается в документе.

«В преддверии празднования 75-летия победы над фашисткой Германией, немецкий исполнитель гастролирует по земле, за которую сражались наши деды, пропагандирует разврат и насилие, распевает песни фривольного толка и использует русских женщин для удовлетворения своих сексуальных потребностей», — написал Котик.

Автор обращения требует от мэра запрета концерта, после которого, по его мнению, женщин зовут на афтепати, где могут с ними снять очередной порнографический клип для этого артиста. Ранее Линдеманн выпустил клип на песню «Till the End» с порнографическими сценами с участием российских актрис. Линдеманн выступит в новосибирском Экспоцентре 17 марта.

Общественники постоянно пытаются запретить в Новосибирске концерты тех или иных исполнителей от Сергея Шнурова до рэпера Элджея. Чаще всего активисты недовольны пропагандой разврата и запрещенных веществ в творчестве звезд.