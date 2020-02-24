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Масленица начинается: значение первого дня

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Лобачев Владимир / CC BY-SA 4.0

Масленичная неделя или по православному календарю Сырная седмица начинается в 2020 году в понедельник, 24 февраля. Всю неделю полагается печь блины и ходить в гости. Эти старинные традиции Масленицы нравятся и современникам.

Масленица каждый год проходит в разные числа. Начало зависит от даты Пасхи, которую отмечают в первое воскресенье после весеннего полнолуния. В 2020 году Масленица продлится с 24 февраля по 1 марта. 

Этот языческий праздник в 18 веке церковь сделала частью православной культуры, назвав ее Сырной седмицей — неделей подготовки к Великому посту. В это время полагается сокращать количество мяса в рационе и просить прощения в воскресенье.

«Суть Масленицы — преодоление границы зимы и весны, а также между мясоедом и Великим Постом. Она празднуется неделю, но главные дни с четверга по воскресенье. В русской традиции самое важное — уничтожение чучела масленицы, как уничтожение зимы и надежда на будущее», — прокомментировала Sibnet.ru доцент кафедры теории, истории культуры и музеологии НГПУ Елена Тихомирова.

Основной темой праздника было воспроизводство — подготовка к новому урожаю, увеличению поголовья скота и рождение детей. Именно поэтому по одной из традиций первый блин отдавали маленькому теленку, а последний сухой сверху стопки — его матери. Но блины также были поминальным блюдом. Важно было в эти дни сделать подношение предкам для хорошего урожая. Поэтому иногда первый блин съедали за упокой души родственников или клали на могилу.

Что означает первый день Масленицы

У каждого дня Масленицы в зависимости от обрядов есть название и значение. Понедельник — Встреча. В этот день делали чучело Масленицы. Дети и молодежь старались уехать как можно дальше, и по этому расстоянию оценивали, какой осенью соберут урожай. 

В этот день можно приготовить классические блины на молоке.

Блины на молоке

Ингредиенты:

  • молоко — 500 миллилитров
  • яйцо —2 штуки
  • мука — 200 граммов
  • растительное масло — 2 столовые ложки
  • сахар — 1 столовая ложка
  • разрыхлитель — 1 чайная ложка
  • соль по вкусу

Приготовление:

  1. Яйца взбить с сахаром и солью, перемешать смесь с маслом.
  2. Добавить молоко и перемешать, затем всыпать муку и соду, взбить миксером.
  3. Пожарить на сковороде с обеих сторон.
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