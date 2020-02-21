Глава Кузбасса пообещал травматолога на горе в Шерегеше

Травматолог будет дежурить на горнолыжном курорте Шерегеш, также приобретут мобильный комплекс с рентгеном, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на пресс-конференции «300 лет Кузбассу» в пятницу.

Цивилев отметил, что медпомощь в Шерегеше будет совершенствоваться. «Мы оставили аэропорт в Таштаголе, хотя это дорого. Мы будем его финансировать, чтобы быстро доставить в специализированные центры», — добавил он.

Глава Кузбасса считает, что помимо этого стоит повышать уровень культуры на спусках, потому что травмы происходят из-за халатности и невыполнения правил.

«(Травмы) часто связаны со сноубордистами, которые выскакивают из леса», — высказался Цивилев.