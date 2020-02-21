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Новосибирцы оценили плюсы и минусы военной карьеры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Зарплата военнослужащих оказалась и плюсом, и минусом военной карьеры по итогам опроса, проведенного среди жителей Новосибирской области, сообщает пресс-служба HeadHunter Сибирь.

На первом месте среди достоинств военной карьеры респонденты отметили ранний выход на пенсию  этот вариант выбрали 62% новосибирцев. На втором месте — льготы (60%), на третьем — стабильное трудоустройство (55%).

Далее среди плюсов отмечают зарплату, значимость профессии и социальный статус, гарантированный карьерный рост. 12% считают, что у такой работы нет преимуществ (мужчины придерживаются такого мнения чаще женщин — 13% против 5%).

В топ-3 недостатков карьеры военнослужащего жители региона отнесли ограничения в зарубежных поездках (57%), опасность для жизни (53%) и частые переезды (52%). Меньше 50% опрошенных отнесли к минусам необходимость подчиняться приказам, неуставные отношения и зарплату. Всего 2% респондентов считают, что недостатков в военной службе нет.


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