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Сибирские ученые нашли дешевый метод создания долговечных батарей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Красноярские ученые заменили традиционные кремниевые подложки ядерных батарей обыкновенной алюминиевой фольгой, что позволило значительно облегчить и удешевить процесс производства, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.

Ядерные батарейки получают энергию за счет распада радиоактивных изотопов. Один из них — изотоп никеля. Создать ядерную батарейку не так легко. Помимо высокой цены на изотоп никеля, проблемным остается способ его нанесения на подложку — основу батареи.  

Красноярские ученые предложили использовать вместо кремния обычную алюминиевую фольгу, которая покрывается действующим в качестве генератора энергии изотопом никеля. Подобная поверхность имеет гораздо большую площадь: к ней, соответственно, прикрепляется большее количество ионов, за счет чего возрастает и доля используемой энергии.

К тому же фольга оказалась технологически удобнее: ее легко обрабатывать и покрывать металлом, а изотоп при этом очень легко вернуть в исходную форму. При необходимости такое свойство позволяет переделать некачественные образцы.

Этот метод можно проводить в обычных условиях без использования дорогостоящего оборудования. Для начала исследователи проверили данный метод на нерадиоактивных, стабильных изотопах никеля. Поскольку радиоактивные и нерадиоактивные атомы никеля имеют одинаковые химические свойства, то их поведение также будет идентичным.

«Этот способ перспективен для получения ядерных батареек, которые могут работать около ста лет без дополнительной подзарядки. Их можно использовать в разных сферах промышленности, в том числе для военных и космических приложений. Особенно такая технология актуальна для медицины: люди, использующие кардиостимуляторы, в качестве источника энергии постоянно держат при себе сумку-батарею, что неудобно», — отметила сотрудник Института химии и химической технологии ФИЦ КНЦ СО РАН Наталья Евсевская.

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