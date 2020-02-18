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Запрет на отключение услуг ЖКХ за долги рассмотрят в Госдуме

Источник:
«Известия»
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Фото: Man / CC-BY-SA-3.0

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги. Процент неплательщиков в стране невелик, но проблема с отключениями стоит остро — страдают те, кто исправно платит по счетам, считают депутаты.

Автор инициативы, депутат Алексей Куринный заявил, что причиной его инициативы стали жалобы граждан, квартиры которых затопило из-за недобросовестных соседей, не плативших за коммунальные услуги.

«Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, всё приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями», — цитируют «Известия» депутата.

По его словам, также нельзя отключать и отопление — ведь семьи, которые не могут заплатить за газ, вынуждены жить в холоде.

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«К большому сожалению, есть безобразные примеры отключений. Это приводит к нарушению всех санитарных норм. И страдает как сам должник, так и другие жители этого дома», — сказала парламентарий глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

По данным статистики Федеральной службы судебных приставов, средняя сумма долга за ЖКХ, поступающая для принудительного взыскания приставам в России, составляет 21,7 тысячи рублей. В 2018 году эта цифра составляла 23,5 тысячи рублей, в 2017 году — 24,6 тысячи рублей.

При этом растет количество судебных исков из-за долгов по ЖКХ. Если в 2015-м было возбуждено 2,1 миллионов таких производств на 42,3 миллиардов рублей, то в минувшем году — 4,1 миллиона на 89 миллиардов рублей.

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Топ комментариев

scorpion2777

Тебя минусуют местные педофилы

cre

И такие люди сидят в Конституционном суде.

domanl

Откуда все эти бредящие, вылазят только.

Klеine Lamb

Иди кириешки чипсы рекламируй, дно мажорное.

domanl

Бывают же уроды. Подвесить его за орган и дело с концом.