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Эксперты заявили о поправке «кредитного здоровья» россиян

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Индекс кредитного здоровья населения в конце 2019 года заметно вырос и вернулся к максимумам пятилетней давности. Это говорит о сокращении числа «плохих» заемщиков, но эксперты допускают рост дефолтов в будущем, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В четвертом квартале 2019 года индекс кредитного здоровья россиян вырос до 96 пунктов — это на четыре пункта выше, чем в предыдущем квартале, и сравнимо с уровнями конца 2014 года.

Таким образом, показатель вернулся к отметкам до декабрьского кризиса 2014 года, когда на фоне падения цен на нефть и обвала курса рубля регулятор резко поднял ключевую ставку до 17% годовых, приводит РБК данные НБКИ.

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Индикатор, отражающий долю «плохих» заемщиков, последние пять лет находился ниже этой отметки и не возвращался к уверенному росту: улучшение фиксировалось лишь в середине 2018 года, но тогда индекс увеличился всего на два пункта, до 94 пунктов, а затем все равно снизился.

Показатель отражает долю «плохих» заемщиков. «Плохими» считаются клиенты, допустившие просрочки по ссудам более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев.

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