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Супруги пробежали по Улан-Удэ в трусах

Источник:
Sibnet.ru
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Супруги пробежали в трусах по Улан-Удэ из-за проигранного спора, видео пробежки посмотрели почти 3 тысячи человек.

«Кто-то скажет дура, а кто-то наоборот будет восхищаться. Людей много, а сколько людей столько и мнений! Скажу одно — теперь моя совесть чиста. Я выполнила наказание», — написала на странице Instagram Леся Угрюмова.

По ее словам, она обещала, что если не сможет провести мероприятие на 2 тысяч человек, то пробежит в трусах по улице. Вместе с ней по улицам Улан-Удэ пробежался муж. Видео посмотрели почти 3 тысячи человек.


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