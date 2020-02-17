Супруги пробежали по Улан-Удэ в трусах

Супруги пробежали в трусах по Улан-Удэ из-за проигранного спора, видео пробежки посмотрели почти 3 тысячи человек.

«Кто-то скажет дура, а кто-то наоборот будет восхищаться. Людей много, а сколько людей столько и мнений! Скажу одно — теперь моя совесть чиста. Я выполнила наказание», — написала на странице Instagram Леся Угрюмова.

По ее словам, она обещала, что если не сможет провести мероприятие на 2 тысяч человек, то пробежит в трусах по улице. Вместе с ней по улицам Улан-Удэ пробежался муж. Видео посмотрели почти 3 тысячи человек.