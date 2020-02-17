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Оттепель придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Потепление до 1 градуса и снегопады ожидаются в Новосибирске на рабочей предпраздничной неделе, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Ясная солнечная погода сменилась на облачную со снегопадами, это было связано с выходом циклоном из районов Казахстана. В ближайшие три дня циклоническая активность будет сохранятся. Это будут циклоны атлантического происхождения», — сказал Ягудин.

По его словам, ожидаются снегопады, метели при порывистом ветре до 15 метров в секунду.

«Температурный фон от 6-12 градусов ночью, днем от 1-8 градусов мороза. 20 февраля будет температура повыше от 4 градусов мороза до плюс 1 градуса тепла днем. Нас ждут гололед и снежные заносы, сосульки», — сказал синоптик.

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