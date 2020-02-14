«Джентльмены»: возвращение криминального Гая Ричи

Режиссер Гай Ричи ассоциируется с ранними работами — долгие годы фанаты ждали от него что-нибудь в духе его шедевров «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». В итоге режиссер услышал их мольбы. Выходящие на этой неделе в прокат «Джентльмены» — классическая криминальная комедия от британца, пусть и менее сумасшедшая.

13 февраля 2020 года

США, кинокомпания Miramax Films

криминальная комедия

Гай Ричи

Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант, Колин Фаррелл

113 минут

22 миллиона долларов

18+

Сюжет: лев на пенсии

Премьера в России:Страна, производство:Жанр:Режиссер:Актеры:Продолжительность:Бюджет:Возраст:

Микки Пирсон — наркокороль Великобритании. Его империя, в которую входит добрая дюжина ферм по выращиванию марихуаны, оценивается почти в полмиллиарда долларов, он вхож в лучшие дома страны, он на короткой ноге с аристократами и власть имущими.



Фото: © кадр из фильма





Понимая, что в его деле благополучие не может быть вечным, Микки решает добровольно выйти из игры. Преемник находится быстро — миллиардер из Америки готов выкупить вечнозеленые активы Пирсона, осталось только сойтись в цене. Проблемы начинаются тогда, когда на бизнес решают покуситься молодые и наглые представители лондонского криминала.



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Съемки: вспомнить прошлое

Мастер криминального кино Гай Ричи в последние годы застрял в студийных жерновах, выпуская большие коммерческие проекты разной степени успешности — от незаслуженно провалившегося «Меча короля Артура» до вполне успешного «Аладдина». Но где-то в глубине души британец всегда хотел вернуться к своей любимой теме.

Весной 2017 года режиссер обмолвился, что планирует снять новую криминальную историю. Как оказалось, изначально это должен был быть сериал под рабочим названием «Богатеи», но затем он понял, что придуманная им история будет лучше смотреться в привычном для него полнометражном формате. Так сериал трансформировался в фильм «Джентльмены».

Фото: © кадр из фильма





Сам Ричи рассказал, что на создание картины его вдохновила идея о столкновении двух культур — британской и американской. Ключевое место в сюжете отдано экспату из США, успешно осевшему в Лондоне, что раздражает британских преступников. Добавьте сюда порцию китайской триады, горсть уличной шпаны и щепотку русской мафии — бармен Гай Ричи знает, как сделать коктейль покрепче.

А еще он умеет подписывать на участие в своих фильмах больших звезд. Мэттью МакКонахи признался, что согласился на главную роль в «Джентльменах» сразу же после прочтения сценария. Остальных также не пришлось долго уговаривать.



С кем-то, как Чарли Ханнэм, Эдди Марсан и Хью Грант, режиссер уже работал ранее. Для Колина Фаррелла, Мишель Докери, Генри Голдинга и Джереми Стронга «Джентльмены» стали первым сотрудничеством с Ричи.

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Команда «Мотор!» прозвучала в ноябре 2018-го. Дебютный трейлер появился на свет только минувшей осенью, но сразу же зажег надежду в сердцах поклонников Ричи, начавших считать дни до премьеры.

Отзывы и сборы: он вернулся

Западная пресса изначально отнеслась к новой картине Гая Ричи с некоторым недоверием. Все-таки с момента выхода предыдущей криминальной комедии британца прошло уже двенадцать лет, постановщик за время службы у Warner Bros. и Disney мог растерять хватку, да и времена уже нынче не те.

Некоторые из первых рецензентов успели уличить «Джентльменов» в неполиткорректности, расизме и сексизме. Парадокс, но эти обвинения только подогрели интерес российских фанатов. Радует, что во времена чрезмерной толерантности и невозможности пошутить, не обидев кого-либо, остались режиссеры, снимающие на грани фола.

Критик Юлия Лялина открыто призналась фильму в своих симпатиях: «Фильм оказался достойным идейным продолжателем Карт, денег, двух стволов и Большого куша. Король не умер, да здравствует король!». Ей вторит Дмитрий Шепелев: «Это отличный подарок для всех поклонников Гая Ричи в частности и жанра криминальных комедий в целом».

Фото: © кадр из фильма





На агрегаторах Metacritic и Rotten Tomatoes рейтинг фильма замер на отметках 51% и 73% соответственно. В случае с «Томатами» это самый высокий показатель для Ричи со времен «Большого куша». Российский агрегатор «Критиканство» вывел тоже достаточно высокую среднюю оценку — 83%.

На большинстве иностранных рынков «Джентльмены» вышли еще во второй половине января. В Штатах картина стартовала без блеска, но текущие сборы в 60 с лишним миллионов долларов уже превысили заявленный бюджет, а прокат продолжается. Вклад в бокс-офис должна внести и Россия — эксперты ждут от ленты порядка 200 миллионов рублей за первые выходные.

Стоит ли смотреть

Представьте себе молодого британского рокера, собравшего свою первую группу в собственном гараже, вмиг взлетевшего на вершины чартов и подписавшего контракт с крупным лейблом. Теперь его творчество стало куда более вылизанным, коммерческим и конъюнктурным. Но душа музыканта все равно просит «дать жару».

Так вот, фактически именно так метафорически можно обрисовать творческий и карьерный путь Гая Ричи. Сняв «Джентльменов», режиссер доказал, что его поклонники надеялись не зря — в студийных рамках ему тесно, весь свой бунтарский порох он не истратил, припрятав кое-что на черный день.

«Джентльмены» — Гай Ричи высшей пробы. Менее безумный, зато фирменный и породистый. Своим визуалом и стилем картина напоминает не столько другие ленты британца, сколько дилогию Kingsman — здесь нет ураганного экшена, но есть витиеватый сюжет, черный юмор, отличные персонажи.

Фото: © кадр из фильма





Чтобы порадовать искушенных зрителей, Ричи еще и строит львиную долю сюжета на приеме, именуемом «ненадежный рассказчик», разделяя эту роль, схожую со Скептиком из «Лета» Кирилла Серебренникова, между персонажами Чарли Ханнэма и Хью Гранта.

Да и вообще на происходящем заметен тонкий слой новомодной иронии — то ли «пост», то ли «мета», не разберешь. Кажется, еще немного, и фильм пробьет четвертую стену. До этого дело не доходит, но Ричи не забывает, что публику нужно удивлять. Годы не сказались — удары режиссера точные, а хватка насколько цепкая, что зрителя не отпустит до самых последних мгновений.