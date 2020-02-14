Блогер заправил «шестерку» всеми видами топлива сразу

Автоблогер проверил, сможет ли ехать ВАЗ-2106, если в топливный бак залить одновременно разные виды бензина и дизель, результаты эксперимента опубликованы на YouTube-канале «Гараж 54».

В бак отечественной «шестерки» экспериментатор залил по пять литров АИ-92, АИ-95, АИ-95 G-Drive, АИ-100 G-Drive и дизельное топливо.

Несмотря на такой коктейль, автомобиль спокойно тронулся и поехал. В пути нареканий тоже не возникло.

«Холостой ход тоже работает, ничего не глохнет. Такой компот залили, а «Жигулям» все равно», — подытожил автоблогер.