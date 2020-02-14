НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Блогер заправил «шестерку» всеми видами топлива сразу

Источник:
Sibnet.ru
329 0

Автоблогер проверил, сможет ли ехать ВАЗ-2106, если в топливный бак залить одновременно разные виды бензина и дизель, результаты эксперимента опубликованы на YouTube-канале «Гараж 54».

В бак отечественной «шестерки» экспериментатор залил по пять литров АИ-92, АИ-95, АИ-95 G-Drive, АИ-100 G-Drive и дизельное топливо.

Несмотря на такой коктейль, автомобиль спокойно тронулся и поехал. В пути нареканий тоже не возникло.

«Холостой ход тоже работает, ничего не глохнет. Такой компот залили, а «Жигулям» все равно», — подытожил автоблогер.

Еще по теме
Тюнинг «шестерки» в Кузбассе привлек внимание полиции
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
Жители Бурятии одобрили автомобиль Toyota «Коронавирус»
Автолюбитель сделал Tesla Cybertruck за 11 тыс. рублей
смотреть все
Авто #Тюнинг и самоделки
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турцию
•
Появилась идея о замене паспорта после 60 лет
•
Пентагон заявил об угрозах России ядерной триаде США
•
Офицер выстроил сердце из танков ради возлюбленной. ВИДЕО
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
Как это работает
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Гадания на мужчину: расклады из 36 карт
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Косуля забрела в Горно-Алтайск и застряла в заборе
Сибирь 14.02.2020 17:54
Яркую комету сфотографировали в небе над Новосибирском
Сибирь 14.02.2020 17:42
Избран новый глава Барнаула
Сибирь 14.02.2020 17:28
Военные в Бурятии получили новые автоматы Калашникова
Сибирь 14.02.2020 15:45
Самое популярное
Зрители разнесли шоу «Док-Ток» с Собчак
19474
Малышева сравнила возвращение в Кемерово с сумасшествием
7789
Новосибирец собрал плавающий снегоболотоход. ВИДЕО
5694
Российский танк сфотографировали на американской трассе
4875
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турцию
•
Появилась идея о замене паспорта после 60 лет
•
Пентагон заявил об угрозах России ядерной триаде США
•
Офицер выстроил сердце из танков ради возлюбленной. ВИДЕО
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Бывшим президентам России предложат пожизненную власть
101
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
62
Россияне стали в два раза меньше доверять Путину
56
Российские военные вмешались в конфликт солдат США и сирийцев
47
Малышева сравнила возвращение в Кемерово с сумасшествием
32