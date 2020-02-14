Мороз и солнце ждут новосибирцев в выходные

Легкий мороз, отсутствие снега и ветра ожидаются в Новосибирске в выходные, следующая рабочая неделя начнется со снегопадов, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«На фоне высокого атмосферного давления осадки 15 и 16 февраля маловероятны. Сильного ветра мы не ждем. Образовалась сильная гололедица, службы должны убрать ее до новых снегопадов», — сказал Ягудин.

По его словам, ночью в выходные температура воздуха составит 9-15 градусов мороза, местами до 20, днем теплее — 3-8 градусов мороза.

«Изменения в погоде будут происходить 17 и 18 февраля. Днем ждем возобновления снегопадов от слабых до умеренных, температура составит от 2 до 8 градусов мороза», — сказал синоптик.