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Мороз и солнце ждут новосибирцев в выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Легкий мороз, отсутствие снега и ветра ожидаются в Новосибирске в выходные, следующая рабочая неделя начнется со снегопадов, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«На фоне высокого атмосферного давления осадки 15 и 16 февраля маловероятны. Сильного ветра мы не ждем. Образовалась сильная гололедица, службы должны убрать ее до новых снегопадов», — сказал Ягудин.

По его словам, ночью в выходные температура воздуха составит 9-15 градусов мороза, местами до 20, днем теплее — 3-8 градусов мороза.

«Изменения в погоде будут происходить 17 и 18 февраля. Днем ждем возобновления снегопадов от слабых до умеренных, температура составит от 2 до 8 градусов мороза», — сказал синоптик.

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