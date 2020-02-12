Смертельное ДТП в снегопад произошло в Туве

Две иномарки столкнулись на встречной полосе на заснеженной трассе в Туве, в аварии погибли две женщины, пострадали девять человек, в том числе дети, сообщает МВД по региону.

Во вторник вечером на 949 километре автодороги Р-257 «Енисей» столкнулись два автомобиля во время снегопада. По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем Toyota Premio выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной Toyota Corona Premio.

Две женщины-пассажира в возрасте 30 и 59 лет из машины Toyota Corona Premio погибли. Пострадали девять человек, из них трое детей: новорождённый, полтора года и шесть лет.

«Из всех участников дорожно-транспортного происшествия ремнем безопасности был пристегнут только шестилетний мальчик. Остальные дети перевозились без детского удерживающего устройства», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

«Соболезную родным и близким погибших, поручил министру здравоохранения взять на свой контроль состояние здоровья тех, кто доставлен в больницу, особенно ребятишек. На данный момент четыре человека находятся в реанимации, ещё у четырех человек травмы средней тяжести и 1 пострадавшая отпущена на амбулаторное лечение», — сообщил глава Республики Шолбан Кара-оол.