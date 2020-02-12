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Фильм о скандальном ДТП Шавенковой появился в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Режиссер Ануша Каэдэ сняла фильм по мотивам реального ДТП десятилетней давности, когда дочь главы Избиркома Иркутской области Анна Шавенкова сбила двух сестёр и избежала наказания. Картину в Сети посмотрели 30 тысяч человек.

В 2009 году дочь главы иркутского Избиркома Анна Шавенкова сбила в Иркутске двух сестер, одна из которых погибла, а другая получила тяжелые травмы. В 2011 ее приговорили к 2,5 годам в колонии-поселении, но к 70-летию Победы она попала под амнистию.

ДТП вызвало огромный общественный резонанс после опубликования в интернете видеозаписи. Пользователей сети возмутило, что, выйдя из машины, Шавенкова не подошла к потерпевшим, а стала осматривать повреждения автомобиля и звонить по телефону. Вскоре после ДТП мать Анны Людмила Шавенкова оставила свой пост.

«В стране явно не хватает гениальных режиссёров! Я решила занять вакантное место. Снято на деньги, сэкономленные с завтраков, в свободное от работы время», — написала Ануша Каэдэ под фильмом, который опубликован на Youtube 3 февраля. Видео посмотрели около 30 тысяч человек.

В картине показывается один из вариантов развития событий. Выжившая после ДТП девушка начинает мстить.

«Одним можно всё. Другим — ничего. Одни садятся за руль бухими, под наркотой, убивают нас, и им ничего за это не будет. Другие погибают, живут униженными, но как долго народ сможет не пересекать черту, когда терять уже нечего?», — написала на своей странице известный блогер Елена Миро.

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Топ комментариев

Иркут 69

Под себя кромсает конституцию... открыто, не маскируясь.

Danilon

Организованной группой лиц, по предварительному сговору не сесть, а пересесть в СФ - очень удобно ! Браво...

Danilon

Всё, у меня пропали остатки уважения к основному закону ! Эту конституцию я не признаю ! Ну нельзя до...

Danilon

У меня есть записная книжка, что-то вроде дневника. Пишу туда всё, что захочу. У Путина похоже тоже такая...

great_america

Они думают что в сказку попали? Похоже придется россиянам после этих персонажей новую конституцию делать.