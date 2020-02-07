США пригрозили России за поддержку законной власти Венесуэлы

Поддержка Россией президента Боливарианской республики Николаса Мадуро не останется безнаказанной, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Он призвал и других учесть это предостережение. В ближайшие недели Вашингтон продемонстрирует «серьезность своих намерений», приводит РИА Новости заявление Абрамса.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять меры против «Роснефти», если она не изменит свою политику в Венесуэле.

Абрамс не уточнил, идет ли речь о введении санкций против российской компании, но подчеркнул, что американские представители уже отмечали ее «растущую роль» в регионе. «Когда у нас будет соответствующее объявление, мы его сделаем. Но это не сегодня», — добавил он.

В России к словам Абрамса отнеслись спокойно. «Я слышал очередные угрозы из Вашингтона наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли», — ответил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.