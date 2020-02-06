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Росгвардия проверит фото пьяного главы ОВО в Куйбышеве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ombudsment

Управление Росгвардии по Новосибирской области проверит информацию о вечно пьяном главе вневедомственной охраны в Куйбышеве. Его фотографию сотрудники выложили в соцсетях.

«Начальство наше постоянно употребляет алкоголь на рабочем месте. Потом ГЗ их развозят по домам. …. Как обычно, не рассчитал силы и немного перебрал с алкоголем, что даже сил не хватило спуститься из рабочего кабинета до первого этажа, так и уснул на лестничном пролете между этажами», — написали сотрудники Куйбышевского филиала вневедомственной охраны под фотографией мужчины, спящего на лестнице.

Руководство Управления Росгвардии по Новосибирской области проводит проверку по материалам о якобы недостойном поведение сотрудника Куйбышевского отдела вневедомственной охраны.

«В случае установления данного факта, к сотруднику будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения со службы по дискредитирующим обстоятельствам», — говорится в сообщении.

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