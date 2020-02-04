Молодому тувинцу дали пожизненный срок за убийство полицейского

Молодого жителя Тувы приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство полицейского, сообщает СУ СК РФ по региону.

В октябре прошлого года возле детского сада в Кызыле полицейские остановили машину, чтобы проверить одного из мужчин на причастность к краже. После остановки машины из нее выбежали пять человек. 21-летний ранее судимый житель пытался помешать полицейскому задержать его друга.

Он повалил сотрудника правоохранительных органов и начал забивать, а затем ударил ножом в спину, повредив органы. Полицейский умер. Затем он пытался напасть на еще одного полицейского, но тот смог отобрать у него нож. Преступника задержали.

Суд назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.