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Пещере с кристаллами в Хакасии грозит уничтожение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Денис Мукимов

Спелеологи обратились к властям с просьбой закрыть доступ к пещере Кристальная в Хакасии, иначе уникальный объект будет разграблен вандалами.

Стены пещеры Кристальная в Усть-Абаканском районе неподалёку от села Чарков покрыты кристаллами кальцита. Это редкое по своей красоте зрелище. Возможно, пещера была когда-то гейзером или вулканом.

«Кристальная состоит из двух систем. Северная система легкодоступна для посещения и, соответственно, почти полностью разграблена. Сувениры из кристаллов Кристальной я регулярно встречаю в продаже. В южную систему попасть значительно труднее, поэтому здесь на красоту никто не позарился», — написал в своём блоге спелеолог Денис Мукимов.

Спелеологи пожаловались, что вандалы разрушают красоту пещер. Они попросили властей закрыть доступ к этому объекту.

«В сфере обращения особо охраняемых зон этой пещеры нет. Но есть возможность её туда включить. Для этого нам надо плотно поработать с геологами, с абаканским клубом спелеологов, чтобы получить более полную информацию об уникальности данной пещеры», — цитирует«Вести. Хакасия»  зампредседателя Госкомитета по охране животного мира и окружающей среды региона Татьяну Брагину.

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