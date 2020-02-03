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Туалет переделали под учительскую в красноярской школе. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Туалет переделали под учительскую в аварийной школе в городе Иланском Красноярского края, в кабинете с кафельными стенами учителя проверяют уроки.

Школа в городе Иланском, в которой учился губернатор Красноярского края Александр Усс, с ноября находится в аварийном состоянии. У кирпичных стен отсутствует гидроизоляция, это приводит к разрушению конструкции, сообщает телеканал «ТВК». Экспертиза здания должна закончиться в первом квартале 2020 года. 

В таком здании пришлось туалет переделать под учительскую, в которой проверяют тетрадки и готовятся к уроку педагоги.

«А кто виноват? Директор школы? Конечно же не местные и не федеральные чиновники, и не министерство образования! Таких убитых школ сотни по стране....Америку открыли прям», — написал один из пользователей под видео (авторская орфография и пунктуация сохранены).


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Иркут 69

Увы нет. Это безумие и мракобесие...

suportar

Буддистов у нас немало. А еще море людей, у которых вообще шаманы. Им что, особый вариант конституции...

Fazar

Патриарх Кирилл сказал, что в СССР без бога ничего не получалось. А, что не получалось? Строит заводы...

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А это не оскорбит религиозные чувства буддистов и сатанистов?

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Дурдом. Православнутость головного мозга, причём в тяжелейшей форме... 😦