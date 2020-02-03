Туалет переделали под учительскую в красноярской школе. ВИДЕО

Туалет переделали под учительскую в аварийной школе в городе Иланском Красноярского края, в кабинете с кафельными стенами учителя проверяют уроки.

Школа в городе Иланском, в которой учился губернатор Красноярского края Александр Усс, с ноября находится в аварийном состоянии. У кирпичных стен отсутствует гидроизоляция, это приводит к разрушению конструкции, сообщает телеканал «ТВК». Экспертиза здания должна закончиться в первом квартале 2020 года.

В таком здании пришлось туалет переделать под учительскую, в которой проверяют тетрадки и готовятся к уроку педагоги.

«А кто виноват? Директор школы? Конечно же не местные и не федеральные чиновники, и не министерство образования! Таких убитых школ сотни по стране....Америку открыли прям», — написал один из пользователей под видео (авторская орфография и пунктуация сохранены).