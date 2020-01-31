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Штрафы за превышение скорости вырастут в шесть раз

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Новая редакция Кодекса об административных нарушениях РФ (КоАП) ужесточает наказание за превышение скорости, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться.

Согласно проекту, за превышение скорости на от 20 до 40 километров в час предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей (сейчас 500 рублей), от 40 до 60 километров в час — до 4 тысяч рублей (сейчас от тысячи до 1,5 тысячи), более 60 километров в час — 5 тысяч рублей (сейчас от 2 до 2,5 тысячи рублей) либо водитель может быть лишен прав на срок от четырех до шести месяцев.

За повторное нарушение на водителя наложат штраф до 10 тысяч рублей или лишат прав на один год. Также новая статья 21.30 «Опасное вождение» предусматривает наложение административного штрафа в 5 тыс. рублей, приводит ТАСС проект нового КОАП.

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Еще одно нововведение — штраф 40 тысяч рублей и лишение прав на два-три года за «невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытка скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан». Сейчас за отказ остановить машину после неоднократных просьб полиции административное наказание не предусмотрено.

За отказ от медосвидетельствования также повысят штраф с 30 до 40 тысяч рублей с лишением прав на два-три года (сейчас на 1,5-2 года). Также впервые вводится штраф за повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой — 3 тысячи рублей.

Кроме того, новый КоАП впервые в России вводит накопительную систему для злостных нарушителей ПДД. По новой статье для водителя, нарушивший правила более трех раз, за исключением тех случаев, когда их «поймали» системы фотовидеофиксации, может быть лишен прав на срок от года до 1,5 года. Люди без водительских прав могут быть привлечены к штрафу в размере от 10 до 30 тысяч рублей.

Административный штраф за перевозку детей без автокресел вырастет для водителей с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц с 25 до 30 тысяч рублей и для юрлиц с 100 до 150 тысяч рублей. Также вводится штраф для индивидуальных предпринимателей — до 35 тысяч рублей.

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