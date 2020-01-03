Автоправо 2020 года: медкомиссия, техосмотр и штрафы

Власти продолжают совершенствовать автоправо, 2020 год не обойдется без изменений для автомобилистов. Начнется активная борьба с «серыми» техосмотрами и пьянством за рулем, госномера снова привяжут к месту жительства автовладельца, а оформить ДТП по европротолоку можно будет через смартфон.

Одно из самых громких предложений — снижение нештрафуемого порога скорости до 10 километров — остается на уровне обсуждений. Против выступил премьер-министр Дмитрий Медведев, который отметил, что «эти 10 километров в час — они очень часто на машине не "ловятся" даже самим водителем».

Продолжится обсуждение дальнейшей либерализации закона об ОСАГО. Депутаты Госдумы оставили страховщикам право применять базовые ставки с учетом индивидуальных характеристик каждого водителя, например, наказаний за нарушение ПДД, но отказались от отмены коэффициентов мощности и территории.

Ужесточение медосмотра

Нашумевший новый порядок медицинского осмотра для водителей все-таки вступит в силу — с 1 июля 2020 года. Чтобы получить медсправку, в наркодиспансере надо будет сдавать кровь и мочу.

Тесты укажут на наличие или отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ, а также биомаркера CDT — карбогидрат-дефицитного трансферрина, указывающего на хронический алкоголизм.

В ноябре 2019 года, когда должны были вступить правила, это привело к огромным очередям в наркодиспансерах, так как стало известно, что повышается стоимость медсправок в 10 раз, например в Новосибирске с 400-1,5 тысячи до 5-7 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с новыми правилами «чушью». Минздрав экстренно изменил дату вступления приказа в силу, но неизвестно, как именно ведомство будет решать проблему, в частности, за счет чего можно будет снизить стоимость анализов.

Борьба с «серым» техосмотром

Правительство объявило войну фальшивым техосмотрам и «серым» диагностическим картам. Во-первых, всю процедуру будут фотографировать, во-вторых, появится штраф для водителей, ездящих без диагностической карты.

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Закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств, вступит в силу летом 2020 года. Минтранспорта предложило делать три снимка во время осмотра. Перед началом диагностирования — фото сзади, позволяющий определить марку, модель, цвет и номер машины, во время процедуры ТО — фото идентификационного номера машины и в конце — снимок спереди.

Сейчас в среднем по стране цена за техосмотр колеблется в районе 400 рублей. Возможно, процедура станет дороже, так как компаниям потребуется новое оборудование. По оценке Российского союза автостраховщиков, стоимость ТО не должна быть ниже 1 тысячи рублей.

С 26 июля 2020 года ужесточается административная и уголовная ответственность за нарушения при техническом осмотре. Водитель, который ездит без настоящей диагностической карты, будет оштрафован на 2 тысячи рублей. Предполагается, что нарушение будут выявлять камеры фотовидеофиксации по аналогии с системой в Москве, где определяют автолюбителей без ОСАГО. Применять санкцию можно будет только один раз в сутки.

За выдачу диагностической карты на автомобиль с неисправностями и за внесение ложных данных об успешном прохождении ТО в систему техосмотра эксперт заплатит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Саму компанию при этом могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч. При повторном нарушении будет применяться уже дисквалификация специалиста или штраф до 500 тысяч рублей для фирмы.

Номер с регионом прописки

С 1 января 2020 года вступает закон «О государственной регистрации транспортных средств». В нем впервые водится привязка кода региона в номере к месту регистрации владельца. Например, житель Новосибирской области сможет получить госномер только с кодом 54 независимо от того, в каком регионе регистрируется машина.

Если автовладелец обращается в подразделение по региону регистрации, он сможет или получить номер, или напечатать его самостоятельно. Это касается тех транспортных средств, на которые устанавливаются уменьшенные номерные знаки.

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Вводится также запрет на регистрацию транспортных средств на лиц младше 16 лет. Так некоторые граждане пытаются уберечь себя от штрафов с камер, поскольку несовершеннолетних нельзя привлечь к ответственности.

Также в законе прописано, что владельцы за свой счет будут восстанавливать идентификационные номера на кузове или раме, если они по какой-то причине исчезли. Эксперты предположили, что маркировка обойдется автолюбителю в 5-20 тысяч рублей.

Из салона с номерами

С 1 января вступает в силу постановление, согласно которому госномер и свидетельство о регистрации на машину можно будет получить в автосалоне. Такую услугу смогут предоставить автодилеры, включенные в полицейский реестр «специализированные организации», имеющие специально обученных для осмотра машин сотрудников.

Автосалон передаст информацию в ГИБДД через портал госуслуг, а ведомство примет решение о допуске автомобиля к движению и выдаст в подразделении свидетельство о регистрации ТС и номера для передачи автовладельцу. Максимальную стоимость услуги обещают в пределах 500 рублей.

Автомобили подорожают

Тем, кто решит приобрести новый автомобиль в 2020 году, стоит рассчитывать на большую сумму. По словам президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, цены вырастут в среднем на 5% из-за инфляции и повышения ставки утилизационного сбора.

Утилизационный сбор платят как иностранные, так и отечественные производители в зависимости от возраста и технических характеристик машины. В сегменте легковых автомобилей его ставки вырастут в среднем на 110,7%. В рублях это от 48,2 тысячи до 263,4 тысячи рублей.

По данным дилеров, цены на отечественные машины Lada вырастут на 5-23 тысячи рублей. Об изменении цен также сообщили Jaguar, Land Rover, BMW, Volvo, китайские бренды Chery и Geely.

ГОСТ для ретро

ГОСТ для раритетных и классических транспортных средств вступит в силу с 1 марта 2020 года. К ним относятся мотоциклы, легковые автомобили и прицепы от 30 лет и старше и грузовые машины, в том числе для перевозки пассажиров, старше 50 лет.

Документ устанавливает требования к тормозным системам, к шинам и колесам, фарам, а также к пожарной безопасности автомобиля. Эксперты, аккредитованные общероссийской спортивной федерацией по виду спорта «Автомобильный спорт», будут оценивать техническое и внешнее состояние авто в баллах.

Если машина наберет больше 100 штрафных баллов, транспортное средство не признают классическим и не выдадут соответствующий техпаспорт. Однако владелец сможет привести автомобиль к его исходному состоянию и повторно пройти экспертизу.

«Мы хотим, чтобы классический автомобиль имел свои собственные требования по прохождению техосмотра, требованию по въезду в центральную часть города вне зависимости от экологического класса, чтобы у нас были специальные требования по страховке, например, если автомобиль выезжает раз в год на какие-то мероприятия, то мы могли бы застраховать автомобиль не на полгода минимум, а на один день, на два дня», — комментировал РБК председатель комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации Андрей Паньковский.

Отмена штрафа за среднюю скорость

Госдума в конце 2019 года в первом чтении приняла законопроект, запрещающий выписывать штрафы автолюбителям за превышение средней скорости на участке дороги. Вероятно, что в этом году он будет утвержден.

Системы, рассчитывающие среднюю скорость, появились в России в 2013 году. Сейчас на дорогах применяется около 1 тысячи комплексов. Система фиксирует время проезда машины под одной камерой, затем — под второй, вычисляется средняя скорость на участке, выносится штраф.

Депутаты указывали, что в Правилах дорожного движения и в статье КоАП нет понятия «средняя скорость». «Привлечение к административной ответственности на основе догадок, домыслов и расчетов недопустимо», — утверждают законодатели.

Европротокол онлайн

Приложение «Помощник ОСАГО», через которое можно оформить европротокол онлайн, запущенное в прошлом году только в пяти пилотных регионах, в 2020 году станет доступно по всей в России.

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Европротокол можно оформить, если в аварии участвуют только два транспортных средства, нет погибших и пострадавших, а также не причинен ущерб третьим лицам. Суперсервис позволяет оформить ДТП за 15 минут без заполнения бумажных документов.

Достаточно, чтобы приложение было установлено только у одного водителя, попавшего в ДТП, но оба должны быть зарегистрированы на портале госуслуг. Водители смогут выбрать вариант оформления аварии — с фотофиксацией или без нее, но во втором случае максимальная сумма выплат снизится с 400 тысяч до 100 тысяч рублей.