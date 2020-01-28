Главу района в Хакасии осудили за нападение на журналиста

Черногорский городской суд приговорил главу Ширинского
района Хакасии Сергея Зайцева к двум годам лишения свободы условно за нападение
на московского журналиста, сообщил Sibnet.ru
представитель суда.
Глава района прославился после сюжета, вышедшего в программе
«Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия-24». Корреспондент Иван Литомин спросил
главу о качестве построенного жилья для пострадавших после пожаров в 2015 году.
Зайцев попытался вытолкать съемочную группу и повалил Литомина на пол. СК
возбудил дело о воспрепятствовании законной деятельности журналиста. Чиновник в
ответ написал заявление об оскорблении представителя власти.
«Зайцев признан виновным в преступлении…, назначено
наказание в виде лишения свободы условно на два года. Приговор в законную силу
не вступил. Частично удовлетворен гражданский иск Литомина о компенсации
морального вреда 50 тысяч рублей», — сказал собеседник.