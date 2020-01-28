Главу района в Хакасии осудили за нападение на журналиста

Черногорский городской суд приговорил главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева к двум годам лишения свободы условно за нападение на московского журналиста, сообщил Sibnet.ru представитель суда.

Глава района прославился после сюжета, вышедшего в программе «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия-24». Корреспондент Иван Литомин спросил главу о качестве построенного жилья для пострадавших после пожаров в 2015 году. Зайцев попытался вытолкать съемочную группу и повалил Литомина на пол. СК возбудил дело о воспрепятствовании законной деятельности журналиста. Чиновник в ответ написал заявление об оскорблении представителя власти.

«Зайцев признан виновным в преступлении…, назначено наказание в виде лишения свободы условно на два года. Приговор в законную силу не вступил. Частично удовлетворен гражданский иск Литомина о компенсации морального вреда 50 тысяч рублей», — сказал собеседник.