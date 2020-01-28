Президент РАН высказался о безлюдных шахтах в Кузбассе

Новые технологии в угледобыче — основной отрасли Кузбасса — могут заключаться в полной роботизации процессов, заявил президент РАН Александр Сергеев в Кемерово.

«Работа шахтера — это по-прежнему опасная и тяжелая профессия. Современные шахты можно сделать безлюдными, их можно полностью автоматизировать. Как это применить, какие современные подходы со стороны науки надо сделать? Мне кажется это то, чем в Кузбассе должны заниматься», — цитирует Сергеева «Интерфакс».

В качестве примера он привел действия шахтеров, которые в основном принимают решение на основе визуальной информации, в частности, следят за движением проходческого комбайна или за транспортировкой угля, что может делать и техника.

«Все это можно заменить современными средствами технического зрения», — отметил президент РАН.

Сейчас в Кузбассе действуют 42 шахты и 51 разрез.