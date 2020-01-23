НАВЕРХ

Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца

Источник:
Sibnet.ru
603 2
Фото: © кадр из видео

Врачи выяснили, что у десятилетнего мальчика, от которого якобы забеременела 13-летняя школьница в Красноярском крае, еще не вырабатываются сперматозоиды и он не может быть отцом ребенка, сообщил уролог-андролог Евгений Греков.

Следователи проводят проверку по факту беременности тринадцатилетней школьницы Железногорска. В среду в эфире передачи «Прямой эфир» тринадцатилетняя беременная и десятилетний мальчик заявили, что готовы стать родителями. Мамы школьников их поддержали.

«Сначала было страшно рожать. Увидела ребенка на УЗИ. Он такой маленький, хороший. Я готова рожать», — сказала будущая мама Даша. Она рассказала о теплых отношениях с Ваней, с которым они один раз «пошалили». Мама Вани сказала, что мальчик переживает из-за реакции окружающих на эту историю, и даже задумывался о смерти.  

«По заключению нашей лаборатории, лютеинизирующий гормон у ребенка только-только стартовал, такое ощущение, что как будто бы вчера. Фолликулы, стимулирующие гормон, в прессинге. Его еще нет. Сперматозоидов быть не может», — сказал в эфире передачи уролог-андролог Евгений Греков, отметив, что мальчик не мог быть отцом малыша. Он добавил, что мальчик по сути еще даже не способен любить, у него нет тестостерона. это больше дружба и желание исследовать физиологию.

По словам соседей и знакомых, у девочки могли быть отношения с более взрослым мужчиной, а мальчик оказался просто прикрытием. Но эту информацию не подтверждают ни сами дети, ни их мамы.

Еще по теме
Коронавирус не подтвердился у одного из госпитализированных в России
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
Россиянина госпитализировали с подозрением на коронавирус
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
смотреть все
Красноярск #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин раскритиковал потребительскую корзину россиян
•
Глава МВФ обратилась к премьеру Украины на русском языке
•
Коронавирус не подтвердился у одного из госпитализированных в России
•
Россияне выбрали лучшего иностранного политика
Подробности
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Отдых в Белокурихе: какие есть акции и бонусы
•
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Как это работает
•
Тариф «Игровой»: в чем преимущества?
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
Жар или озноб: почему холод переносят по-разному?
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Новосибирцы сфотографировали Туманность Ориона
Сибирь 23.01.2020 10:42
Дмитрий Дюжев приедет на Байкальскую рыбалку
Сибирь 23.01.2020 10:37
Количество снега в городах России измерили гречкой. ВИДЕО
Сибирь 23.01.2020 10:20
Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца
Сибирь 23.01.2020 10:15
Самое популярное
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
35399
Самолеты из Новосибирска в Барнаул и Кемерово летали полупустыми
16396
Сериал «Ученица Мессинга»: мистическая история на реальных событиях
6980
Microsoft подарила пользователям Windows 7 «прощальный баг»
6409
Обсуждение (2)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин раскритиковал потребительскую корзину россиян
•
Глава МВФ обратилась к премьеру Украины на русском языке
•
Коронавирус не подтвердился у одного из госпитализированных в России
•
Россияне выбрали лучшего иностранного политика
Подробности
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Отдых в Белокурихе: какие есть акции и бонусы
•
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин отказался от «бессрочного правления»
86
Путин назвал выступающих против поддержки рождаемости «уродами»
50
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
42
Капитализм разочаровал население планеты
38
Российские радары засекли «невидимые» F-35
37
Топ комментариев

Uynachalnica

ЦитатаСтруктура потребительской корзины должна быть скорректирована, в действующем минимально необходимом...

great_america

Заклевали россиян полностью. Не удивительно что население России сокращается.Похоже это все таки плановое...

Иркут 69

ВИДОМ жжёт.... Лука точно такой же "пророссийский", как и "прозападный" 😀😀А нужно будет, через секунду...

Uynachalnica

А взыскивать долги с тех кто зарплату не платит не судьба? Проще с безответных?

great_america

До сих пор не услышал ни слова о том как они собираются решать поставленные задачи.Судя по всему никто...