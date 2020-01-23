Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца

Врачи выяснили, что у десятилетнего мальчика, от которого якобы забеременела 13-летняя школьница в Красноярском крае, еще не вырабатываются сперматозоиды и он не может быть отцом ребенка, сообщил уролог-андролог Евгений Греков.

Следователи проводят проверку по факту беременности тринадцатилетней школьницы Железногорска. В среду в эфире передачи «Прямой эфир» тринадцатилетняя беременная и десятилетний мальчик заявили, что готовы стать родителями. Мамы школьников их поддержали.

«Сначала было страшно рожать. Увидела ребенка на УЗИ. Он такой маленький, хороший. Я готова рожать», — сказала будущая мама Даша. Она рассказала о теплых отношениях с Ваней, с которым они один раз «пошалили». Мама Вани сказала, что мальчик переживает из-за реакции окружающих на эту историю, и даже задумывался о смерти.

«По заключению нашей лаборатории, лютеинизирующий гормон у ребенка только-только стартовал, такое ощущение, что как будто бы вчера. Фолликулы, стимулирующие гормон, в прессинге. Его еще нет. Сперматозоидов быть не может», — сказал в эфире передачи уролог-андролог Евгений Греков, отметив, что мальчик не мог быть отцом малыша. Он добавил, что мальчик по сути еще даже не способен любить, у него нет тестостерона. это больше дружба и желание исследовать физиологию.

По словам соседей и знакомых, у девочки могли быть отношения с более взрослым мужчиной, а мальчик оказался просто прикрытием. Но эту информацию не подтверждают ни сами дети, ни их мамы.