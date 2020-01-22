Определен самый продлевающий жизнь вид спорта

Регулярные занятия плаванием способствуют увеличению продолжительности жизни, у этого вида спорта результаты лучше, чем у бега и ходьбы, выяснили ученые из США

Исследователи наблюдали за 40 тысячами мужчин в возрасте от 20 до 90 лет в течение 32 лет. Оказалось, что у пловцов риск смерти на 50% ниже, чем у бегунов или любителей ходьбы, приводит издание Express данные, опубликованные в International Journal of Aquatic Education and Research.

«Я был немного удивлен, что пловцы имели статистически значимую более низкую смертность, чем бегуны», — прокомментировал профессор Университета Южной Каролины Стивен Блэр.

По его словам, плавание лучше, чем ходьба, повышает кардиоресприраторную выносливость, которая заключается в способности сердечно-сосудистой системы выдерживать физическую нагрузку. Кроме того, плавание в отличие от бега не напрягает нижние суставы.

Профессор медицины Гарвардского университета Ай-Мин Ли назвал плавание «идеальной тренировкой». Оно полезно для людей с артритом, а также улучшает психологическое состояние, в том числе поднимает настроение.