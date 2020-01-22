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Быка с герба Читы одели в противогаз

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Читы создал наклейки, где изобразил символ города — быка — в противогазе. Акция призвана обратить внимание на густой смог, которым приходится дышать горожанам, сообщил директор рекламно-производственной группы и автор инициативы Дмитрий Бажул на своей странице в Facebook.

«Друзья, как вы знаете, в последнее время в городе дышать стало абсолютно нечем. Люди начали об этом говорить, писать, собирать подписи… В общем, мы тоже решили не стоять в стороне и разработали символику, а именно логотип-стикер для авто. Идея в том, чтобы как можно больше людей его приклеили на машину или стеклянную входную дверь офиса/магазина», — написал Бажул.

Фото: © скриншот со страницы Дмитрия Бажула в Facebook

В понедельник губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном совещании правительства поручил исследовать источники смога: выбрать нужных специалистов и провести необходимые исследования.

С проблемой плотного смога столкнулась и Бурятия. Жители столицы республики — города Улан-Удэ — пожаловались главе региона Алексею Цыденову, описав ситуацию фразой: «Дышать нечем». 

С этим утверждением Цыденов согласился, но сказал, что быстрых и легких решений проблемы нет: чтобы изменить ситуацию понадобятся многомиллионные инвестиции в модернизацию ТЭЦ, сокращение количества котельных и перевод частного сектора на альтернативные углю виды топлива.

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HAAN27

Я уж подумал что Дима пчёлок будет разводить.

-Керя-

Поставили на должность зам по (нефиг) делать...

aleks.flow

какая-то безысходность в стране ....

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

GammiPluh

Если не брать во внимание что он находится при исполнении ни чего тут такого нет, каждый раз заливаю...