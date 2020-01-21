Снегоболотоходы впервые получат военные в Хакасии

Соединения Центрального военного округа (ЦВО) железнодорожных войск в Хакасии впервые получат в этом году партию из четырех двухзвенных снегоболотоходов ГАЗ-3344-20 «Алеут», сообщает пресс-служба ведомства.

Вездеходы будут задействованы в ходе учений, в том числе при наведении мостов, переправ для войск, совершающих марш в район выполнения учебно-боевых задач.

Многоцелевой тягач «Алеут» способен решать различные задачи, по перевозке личного состава, различных грузов и прицепов в условиях крайне низких температур до минус 50 градусов.

Вездеход ГАЗ-3344-20 «Алеут» выполнен по модульной схеме: переднее звено — энергетический модуль, в котором могут перевозиться пять человек, включая водителя, заднее звено — трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт.