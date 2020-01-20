Вспышка нового вируса встревожила власти Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился не допустить распространения нового типа вируса. Заболевание было впервые зарегистрировано в конце декабря 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй.

На сегодня от нового вируса умерли три человека. По мнению председателя КНР, нужно «ставить жизнь и здоровье людей на первое место», и организовывать все необходимые «меры профилактики и контроля».

«Мы должны сделать все возможное, чтобы вылечить пациентов, как можно быстрее выявить причины вирусной инфекции»,— заявил Си Цзиньпин, которого цитирует Центральное телевидение Китая.

Число зараженных появившимся вирусом в Китае достигает уже 217 человек, кроме этого, первый случай заболевания выявили в Южной Корее. Ряд государств уже усилили меры предосторожности в аэропортах из-за вспышки заболевания.