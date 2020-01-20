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Financial Times написал о чарующей долине фрирайда на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Thaie / Pixabay License

Корреспондент британского издания Financial Times побывала на склонах горы Мамай в Бурятии, где собираются любители фрирайда и рассказала о розовом небе, завораживающих видах Байкала и местной кухне.

Автор статьи Эбигейл Батчер и ее спутники отправились к Байкалу по железной дороге, где провели четыре дня, «чувствуя, как температура за окном падает». Вышли из вагона на станции Выдрино, в поселке, который, по словам корреспондента, как и большинство других поселков в Сибири, постепенно теряет свое население.

«Шел сильный снег, когда мы начинали восхождение по покрытому льдом мосту, проходящему через сосновые леса. Здесь нет подъемников — наша неделя будет посвящена прогулкам в гору с лыжами. Мы поднялись на гребень, шли по очереди и делали короткие острые зигзаги — трудный способ начать лыжный день... Но на вершине 1,5 тысячи метров над уровнем моря, нас ждал чарующий вид на озеро Байкал», — пишет автор Financial Times.

Корреспондент отметила, что ежедневная рутина с трудными подъемами забывалась во время катания на лыжах по совершенно нетронутым склонам гор под огромным небом, которое в течение дня меняло цвет с желтого на оранжевый и розовый.

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Вечера гости проводили в сауне за пивом и сытным ужином, простым и вкусным: с большим количеством картофеля, мяса и рыбы. А сырники и пончики со сметаной и джемом им подавали в любое время дня.

«Здесь нет трасс, нет пунктов проката снаряжения, нет ресторанов и нет спасателей. Вы должны быть сильным, подтянутым и опытным лыжником, чтобы приехать сюда. Мамай может измениться, ходят слухи о будущем развитии. Власти могут долго размышлять о достоинствах такого шага, но мне нравится этот отдаленный край, таким, какой он есть», — резюмировала автор.

Высота горы Мамай — 1,6 тысячи метров. Она расположена в 12-и километрах от Байкала и входит в состав хребта Хамар-Дабан. Лыжники приезжают в ущелье реки Большой Мамай и начинают маршрут от станции Выдрино.

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Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

nicollaich

Харррроший у россиян будет премьер.

Иркут 69

И это только официальные доходы, которые нельзя скрыть от налогообложения. Редко кто из чиносов такого...