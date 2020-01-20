Пропавшего бездомного в Забайкалье нашли вмерзшим в лед

Жители города Краснокаменска обнаружили тело человека, вмерзшее в лед водоема. Им оказался бездомный, который считался пропавшим с осени, сообщил Sibnet.ru старший помощник руководителя краевого СУ СКР Егор Марков.

Сообщение о страшной находке появилось в социальных сетях. Очевидцы писали, что к месту, где находилось тело, вела тропа собачьего следа. Человека, вмерзшего в лед, извлекали около пяти часов. Правоохранительным органам удалось установить, что погибший — бездомный, находившийся в списках пропавших.

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«Он проживал на территории Краснокаменска. В поле зрения правоохранительных органов попал, когда поступило сообщение, что в последний раз его видели поздней осенью», — сообщил Марков.

Судмедэкспертиза установила отсутствие на теле признаков насильственной смерти. Исходя из этих данных, а также характерного положения тела, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. По версии следствия, мужчина поздней осенью провалился под лед и утонул.