Депутаты обдумают запрет банковской комиссии за услуги ЖКХ

Банкам запретят брать комиссию по платежам за жилищно-коммунальные услуги, такой законопроект внесут в Госдуму до конца февраля, сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Есть два варианта регулирования этого вопроса. Первый — вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант — внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе», — цитируют Неверова «Известия».

Сейчас взимая комиссия составляет от 0,5 до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.

По мнению члена рабочей группы ОНФ по качеству жизни Арсения Беленького, банки найдут возможность компенсировать потери за счет граждан — например, брать деньги с управляющих компаний, а те в свою очередь вынуждены будут повысить цены для населения.